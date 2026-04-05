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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Силькеборг
Копенгаген - Силькеборг: обзор матча 05 апреля 2026
Копенгаген
05.04.2026, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 25 тур
7 : 0
Завершен
Силькеборг
6'
Ю. Мукоко
12'
Роберт
17'
В. Клем
25'
Ю. Мукоко
51'
Ю. Мукоко
62'
Роберт
78'
Д. Ларссон
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Силькеборг
Завершен
90'
+3'
ГОЛ! 7:0!
Джордан Ларссон
Пас отдал
Вильям Клем
78'
Замена
Элиас Ахури
️️️️➡️️
Роберт
77'
Замена
Аурелиу Бута
️️️️➡️️
Дзюнносуке Сузуки
77'
77'
Замена
Alexander Simmelhack
️️️️➡️️
Тонни Адамсен
Замена
Виктор Классон
️️️️➡️️
Мохамед Эльюнусси
68'
Замена
Андреас Корнелиус
️️️️➡️️
Юссуфа Мукоко
68'
65'
Замена
Villads Westh
️️️️➡️️
Каллум Маккоуэтт
65'
Замена
Оливер Росс
️️️️➡️️
Юнес Бакиз
ГОЛ! 6:0!
Роберт
Пас отдал
Мохамед Эльюнусси
62'
Желтая карточка
Занка
57'
57'
Желтая карточка
Каллум Маккоуэтт
Замена
Пантелис Хацидиакос
️️️️➡️️
Габриэл Перейра
55'
ГОЛ! 5:0!
Юссуфа Мукоко
Пас отдал
Мадс Эмиль Мадсен
51'
45'
+2'
35'
Замена
Mads Larsen
️️️️➡️️
Wiliam Kirk
35'
Замена
Simon Stüker
️️️️➡️️
Софус Бергер
ГОЛ! 4:0!
Юссуфа Мукоко
Пас отдал
Занка
25'
ГОЛ! 3:0!
Вильям Клем
Пас отдал
Джордан Ларссон
17'
ГОЛ! 2:0!
Роберт
Пас отдал
Джордан Ларссон
12'
ГОЛ! 1:0!
Юссуфа Мукоко
Пас отдал
Мохамед Эльюнусси
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
25
Занка
(К)
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
16
Роберт
ЛВ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
27
Wiliam Kirk
ЦП
6
Adam Wikman
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
17
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
15
Melker Jonsson
ЦФ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
38
Oliver Højer
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
7
Элиас Ахури
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
39
Виктор Дадасон
ЦФ
Силькеборг
30
Аске Андресен
ВР
28
Simon Stüker
ЦЗ
20
Mads Larsen
ЦП
7
Villads Westh
ЦП
33
Mads Freundlich
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
11
Оливер Росс
ЦФ
9
Alexander Simmelhack
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Котарски
15
Лопес
5
Перейра
25
Занка
20
Сузуки
36
Клем
21
Мадсен
16
Роберт
10
Эльюнусси
9
Мукоко
11
Ларссон
3-3-2-2
1
Ларсен
3
Эстрем
2
Поульсен
19
Гаммельбю
27
6
14
Бергер
17
Маккоуэтт
10
Бакиз
23
Адамсен
15
5
Перейра
6
Хацидиакос
6
Хацидиакос
5
Перейра
20
Сузуки
17
Бута
17
Бута
20
Сузуки
10
Эльюнусси
7
Классон
7
Классон
10
Эльюнусси
16
Роберт
7
Ахури
7
Ахури
16
Роберт
9
Мукоко
14
Корнелиус
14
Корнелиус
9
Мукоко
14
Бергер
28
28
14
Бергер
27
20
20
27
17
Маккоуэтт
7
7
17
Маккоуэтт
10
Бакиз
11
Росс
11
Росс
10
Бакиз
23
Адамсен
9
9
23
Адамсен
Остались в запасе
Копенгаген
Силькеборг
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
38
Oliver Højer
ЦП
39
Виктор Дадасон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
30
Аске Андресен
ВР
33
Mads Freundlich
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
38
Oliver Højer
ЦП
39
Виктор Дадасон
ЦФ
Остались в запасе
30
Аске Андресен
ВР
33
Mads Freundlich
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Кент Нильсен
Копенгаген
Точно не сыграют
Родриго Уэскас
ПЗ
Магнус Маттссон
ЛВ
Силькеборг
Точно не сыграют
Александер Буш
ЦЗ
Педру Ганшаш
ЦЗ
Alexander Madsen
ЦЗ
M. Oxenberg
Pontus Rödin
ЦЗ
Статистика матча Копенгаген - Силькеборг
1
1
Всего ударов по воротам
28
4
Удары в створ
13
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
8
3
Офсайды
2
0
Количество передач
576
453
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
2.52
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-1.6
-1.6
Информация о матче
Главный судья:
Svend Funder, Denmark
Стадион:
Паркен
Посещаемость:
20372
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0 : 4
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