Где смотреть матч «Барселона» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026

«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака»

Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»

Где смотреть матч «Барселона» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026

«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака»

Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»

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