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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Фредерисия
Копенгаген - Фредерисия: обзор матча 22 марта 2026
Копенгаген
22.03.2026, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Фредерисия
90+6'
Ю. Мукоко (П)
23'
S. Johannesen
38'
F. Etim
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Фредерисия
Завершен
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Юссуфа Мукоко
90'
+6
90'
+5
Вторая желтая
S. Crone
90'
Замена
Андерс Даль
️️️️➡️️
Felix Winther
90'
+8'
89'
Травма
Felix Winther
Замена
Geovanni Vianney
️️️️➡️️
Мохамед Эльюнусси
88'
Гол отменен - офсайд
Мохамед Эльюнусси
83'
Замена
Виктор Дадасон
️️️️➡️️
Томас Делэни
77'
68'
Замена
Кристиан Педерсен
️️️️➡️️
Daniel Kristjansson
Замена
Виктор Классон
️️️️➡️️
Джордан Ларссон
63'
62'
Замена
️️️️➡️️
Jonatan Lindekilde
62'
Замена
Oscar Buch
️️️️➡️️
G. Marcussen
62'
Замена
Мозес Опондо
️️️️➡️️
Sofus Johannesen
Замена
Роберт
️️️️➡️️
K. Myrie
46'
Замена
Мадс Эмиль Мадсен
️️️️➡️️
Oliver Højer
46'
Желтая карточка
Oliver Højer
45'
+3
45'
+5'
38'
ГОЛ! 0:2!
Friday Etim
Пас отдал
Felix Winther
36'
Желтая карточка
S. Crone
23'
ГОЛ! 0:1!
Sofus Johannesen
Пас отдал
Friday Etim
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
18
K. Myrie
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
27
Томас Делэни
(К)
ОП
38
Oliver Højer
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Фредерисия
42
Этьен Грин
ВР
3
Adam Andersen
ЦЗ
5
Frederik Rieper
(К)
ЦЗ
8
J. Jessen
ЦЗ
17
Daniel Kristjansson
ЦЗ
12
S. Crone
ЦЗ
16
Sofus Johannesen
ЦП
21
Jonatan Lindekilde
ЦП
25
Friday Etim
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Хансен
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
16
Роберт
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
39
Виктор Дадасон
ЦФ
Фредерисия
23
Mads Eriksen
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
15
Malthe Ladefoged
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
10
E. Simonsen
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
97
Oscar Buch
ЦФ
29
Elias Hansborg
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Рунарссон
18
25
Занка
20
Сузуки
15
Лопес
27
Делэни
5
Перейра
38
10
Эльюнусси
9
Мукоко
11
Ларссон
3-2-2-3
42
Грин
8
17
12
3
5
16
21
6
7
25
38
21
Мадсен
21
Мадсен
38
18
16
Роберт
16
Роберт
18
11
Ларссон
7
Классон
7
Классон
11
Ларссон
10
Эльюнусси
44
44
10
Эльюнусси
27
Делэни
39
Дадасон
39
Дадасон
27
Делэни
17
24
Педерсен
24
Педерсен
17
16
11
Опондо
11
Опондо
16
6
14
Даль
14
Даль
6
7
97
97
7
Остались в запасе
Копенгаген
Фредерисия
1
Доминик Котарски
ВР
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
Главный тренер
Якоб Неструп
23
Mads Eriksen
ВР
15
Malthe Ladefoged
ЦЗ
10
E. Simonsen
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
29
Elias Hansborg
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Хансен
Остались в запасе
1
Доминик Котарски
ВР
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
Остались в запасе
23
Mads Eriksen
ВР
15
Malthe Ladefoged
ЦЗ
10
E. Simonsen
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
29
Elias Hansborg
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Микаэль Хансен
Копенгаген
Точно не сыграют
Элиас Ахури
ПВ
Оскар Буур
ВР
Родриго Уэскас
ПЗ
Магнус Маттссон
ЛВ
Фредерисия
Точно не сыграют
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
W. Madsen
ЦП
Статистика матча Копенгаген - Фредерисия
1
1
1
Всего ударов по воротам
33
8
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
14
3
Нарушения
12
13
Офсайды
1
0
Количество передач
598
296
Сейвы
1
10
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
13
1
Удары из пределов штрафной
22
4
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
5.59
1.26
xGP (предотвращенные голы)
3.29
3.29
Информация о матче
Главный судья:
Frederik Svendsen, Denmark
Стадион:
Паркен
Посещаемость:
19110
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Силькеборг
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