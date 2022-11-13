Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кевин Варга
Статистика
Кевин Варга - статистика
Завершил карьеру
30 марта 1996 (30)
#7 | Нападающий
178 см | 72 кг
Венгрия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Румыния. Лига I 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Турция. Суперлига 2021/2022
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Лига наций 2020/2021
Турция. Суперлига 2020/2021
Чемпионат Европы 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хатайспор
11
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбулспор
0 : 1
13.11.2022
Хатайспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Хатайспор
3 : 3
07.11.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Анкарагюджю
4 : 1
30.10.2022
Хатайспор
57' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Хатайспор
2 : 1
24.10.2022
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
3 : 0
15.10.2022
Хатайспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Хатайспор
1 : 0
09.10.2022
Аланьяспор
69' - 90'
72'
Турция. Суперлига, 8 тур
Сивасспор
1 : 2
02.10.2022
Хатайспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Хатайспор
0 : 4
16.09.2022
Кайсериспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
1 : 0
10.09.2022
Хатайспор
1' - 68'
Турция. Суперлига, 5 тур
Хатайспор
1 : 1
04.09.2022
Адана Демирспор
1' - 66'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
1 : 0
28.08.2022
Хатайспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Хатайспор
1 : 2
20.08.2022
Газиантеп
80' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Трабзонспор
1 : 0
12.08.2022
Хатайспор
88' - 90'
Главные новости
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
1
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
2
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+