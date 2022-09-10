Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Хатайспор
Коньяспор - Хатайспор: обзор матча 10 сентября 2022
Коньяспор
10.09.2022, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Хатайспор
66'
Б. Пас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Хатайспор
Замена
У. Икпеазу
️️️️
З. Битики
90'
87'
Замена
Р. Абид
️️️️
О. Эргюн
86'
Замена
О. Враньеш
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Демир
79'
68'
Замена
К. Канак
️️️️
К. Варга
ГОЛ! 1:0!
Б. Пас
66'
Замена
Б. Пас
️️️️
Р. Мурич
46'
33'
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
Желтая карточка
З. Битики
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
8
Мехди Буджемаа
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
20
Рубен Рибейру
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
8
Бруну Пас
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
26
Кан Канак
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-2-1-3
23
Сехич
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
8
Хаджиахметович
6
Дикмен
11
Битики
9
Демир
8
Чекичи
11
Мурич
3-2-3-1-1
1
Кардешлер
15
Йылмаз
5
Фалет
3
Адекугбе
8
Буджемаа
4
Эргюн
20
Рибейру
12
Лобжанидзе
22
Черекчи
7
Варга
9
Эль-Кааби
11
Мурич
8
Пас
8
Пас
11
Мурич
9
Демир
92
Диуф
92
Диуф
9
Демир
11
Битики
9
Икпеазу
9
Икпеазу
11
Битики
12
Лобжанидзе
22
Враньеш
22
Враньеш
12
Лобжанидзе
7
Варга
26
Канак
26
Канак
7
Варга
4
Эргюн
14
Абид
14
Абид
4
Эргюн
Остались в запасе
Коньяспор
Хатайспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Коньяспор - Хатайспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Хатайспор
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+