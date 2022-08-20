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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Газиантеп
Хатайспор - Газиантеп: обзор матча 20 августа 2022
Хатайспор
20.08.2022, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Газиантеп
31'
А. Эль-Кааби
7'
Ж. Фигейредо
49'
М. Евтович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Газиантеп
90'
+2
Замена
Л. Станковски
️️️️
М. Джихан
Замена
Б. Оксюз
️️️️
О. Враньеш
90'
+2
Замена
О. Эргюн
️️️️
Р. Абид
90'
+2
82'
Желтая карточка
М. Евтович
Замена
К. Варга
️️️️
Р. Рибейру
80'
75'
Замена
А. Пармак
️️️️
Ф. Соялп
75'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Ж. Фигейредо
66'
Замена
В. Велиу
️️️️
М. Эскихеллак
66'
Замена
М. Джихан
️️️️
Л. Маркович
Замена
К. Канак
️️️️
Д. Сан-Луи
63'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
М. Чагыран
63'
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
59'
Желтая карточка
О. Враньеш
58'
51'
Желтая карточка
Л. Маркович
49'
ГОЛ! 1:2!
М. Евтович
Пас отдал
П. Джилободжи
34'
Желтая карточка
А. Максим
ГОЛ! 1:1!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
С. Лобжанидзе
31'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
Л. Маркович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
8
Мехди Буджемаа
ОП
16
Селимджан Темель
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
4-4-2
1
Кардешлер
22
Черекчи
5
Фалет
3
Адекугбе
22
Враньеш
14
Сан-Луи
14
Абид
20
Рибейру
12
Лобжанидзе
6
Чагыран
9
Эль-Кааби
3-3-4
19
Гювенк
70
Кициу
3
Джилободжи
23
Ганоушек
8
Евтович
8
Соялп
44
Максим
19
Эскихеллак
8
Маркович
5
Эрсой
25
Фигейредо
22
Враньеш
53
Оксюз
53
Оксюз
22
Враньеш
14
Сан-Луи
26
Канак
26
Канак
14
Сан-Луи
14
Абид
4
Эргюн
4
Эргюн
14
Абид
6
Чагыран
8
Буджемаа
8
Буджемаа
6
Чагыран
20
Рибейру
7
Варга
7
Варга
20
Рибейру
8
Соялп
6
Пармак
6
Пармак
8
Соялп
Джихан
10
Станковски
10
Станковски
Джихан
25
Фигейредо
17
Пекхарт
17
Пекхарт
25
Фигейредо
8
Маркович
11
Джихан
11
Джихан
8
Маркович
19
Эскихеллак
7
Велиу
7
Велиу
19
Эскихеллак
Остались в запасе
Хатайспор
Газиантеп
21
Абдуллах Йигитер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Хатайспор - Газиантеп
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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