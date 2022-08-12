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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Хатайспор
Трабзонспор - Хатайспор: обзор матча 12 августа 2022
Трабзонспор
12.08.2022, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Хатайспор
71'
А. Омюр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Хатайспор
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Трезеге
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
Т. Бакасетас
90'
88'
Замена
К. Варга
️️️️
Р. Рибейру
80'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
Р. Абид
Замена
Джанини
️️️️
А. Корнелиус
75'
74'
Замена
С. Бас
️️️️
К. Ахмет Черекчи
73'
Замена
М. Камара
️️️️
Д. Сан-Луи
ГОЛ! 1:0!
А. Омюр
Пас отдал
Э. Эльмали
71'
46'
Замена
О. Эргюн
️️️️
М. Чагыран
Замена
А. Омюр
️️️️
Д. Хасполат
46'
45'
Желтая карточка
М. Чагыран
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Э. Вишча
44'
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
37'
11'
Желтая карточка
Р. Рибейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
14
Райан Абид
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
24
Дорухан Токез
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
21
Джанини
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
8
Мехди Буджемаа
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
77
Садик Бас
ПВ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
4
Денсвил
14
Уго
17
Стригер Ларсен
34
Хасполат
6
Сиопис
7
Трезеге
9
Бакасетас
10
Вишча
14
Корнелиус
4-4-2
1
Кардешлер
22
Враньеш
22
Черекчи
3
Адекугбе
5
Фалет
14
Абид
12
Лобжанидзе
20
Рибейру
14
Сан-Луи
9
Эль-Кааби
6
Чагыран
7
Трезеге
10
Эрдоган
10
Эрдоган
7
Трезеге
34
Хасполат
33
Омюр
33
Омюр
34
Хасполат
10
Вишча
17
Куасси
17
Куасси
10
Вишча
14
Корнелиус
21
Джанини
21
Джанини
14
Корнелиус
14
Абид
8
Буджемаа
8
Буджемаа
14
Абид
6
Чагыран
4
Эргюн
4
Эргюн
6
Чагыран
20
Рибейру
7
Варга
7
Варга
20
Рибейру
22
Черекчи
77
Бас
77
Бас
22
Черекчи
14
Сан-Луи
7
Камара
7
Камара
14
Сан-Луи
Остались в запасе
Трабзонспор
Хатайспор
54
Таха Тепе
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Трабзонспор - Хатайспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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