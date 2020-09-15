Аркадий Бондаренко - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Аркадий
|Фамилия
|Бондаренко
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иркутск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Аркадий
|Фамилия
|Бондаренко
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иркутск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Зенит (Иркутск)
|0:0
(3:4)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|15.09.2020
|1' -90'
|Зенит (Иркутск)
|0:1
|Химки (Химки)