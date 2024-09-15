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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Енисей-М
Иркутск - Енисей-М: обзор матча 15 сентября 2024
Иркутск
15.09.2024, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
0 : 0
Завершен
Енисей-М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Енисей-М
90'
+4
Замена
Н. Ибрагимов
️️️️
М. Степин
85'
Желтая карточка
Д. Федоренко
80'
Замена
Е. Гололобов
️️️️
М. Исаев
Замена
А. Усов
️️️️
С. Алексеев
80'
73'
Желтая карточка
М. Степин
Замена
Д. Оганичев
️️️️
В. Богданов
68'
62'
Желтая карточка
Е. Егоров
Желтая карточка
Д. Икованюк
53'
48'
Желтая карточка
В. Кравцов
Замена
А. Бондаренко
️️️️
Е. Перевозников
46'
Замена
В. Брагин
️️️️
И. Яковлев
46'
Замена
Ф. Мотовилов
️️️️
А. Полоротов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
5
Антон Полоротов
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
38
Егор Перевозников
АП
27
Сергей Алексеев
ПВ
80
Вадим Богданов
ПВ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
18
Александр Надольский
АП
36
Владислав Луташев
ЦФ
61
Максим Степин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
97
Даниил Оганичев
ЦП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
11
Владислав Брагин
ЦФ
Енисей-М
71
Максим Тарасов
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
60
Артем Медведков
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
74
Никодим Ибрагимов
ЦФ
3-2-3-2
91
Михайлов
2
Найденов
5
Полоротов
38
Пытлев
26
Икованюк
19
Машнев
99
Убониев
38
Перевозников
80
Богданов
33
Яковлев
27
Алексеев
3-1-2-2-2
99
Константинов
62
Кравцов
6
Рукас
85
Мальфанов
14
Федоренко
78
Ташов
51
Егоров
18
Надольский
52
Исаев
61
Степин
36
Луташев
33
Яковлев
11
Брагин
11
Брагин
33
Яковлев
5
Полоротов
24
Мотовилов
24
Мотовилов
5
Полоротов
27
Алексеев
34
Усов
34
Усов
27
Алексеев
80
Богданов
97
Оганичев
97
Оганичев
80
Богданов
38
Перевозников
8
Бондаренко
8
Бондаренко
38
Перевозников
52
Исаев
54
Гололобов
54
Гололобов
52
Исаев
61
Степин
74
Ибрагимов
74
Ибрагимов
61
Степин
Остались в запасе
Иркутск
Енисей-М
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
99
Андрей Ломаш
ЦП
20
Даниил Канхарей
ЛВ
Главный тренер
Константин Дзуцев
71
Максим Тарасов
ВР
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
60
Артем Медведков
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
92
Александр Губанов
ЛВ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
99
Андрей Ломаш
ЦП
20
Даниил Канхарей
ЛВ
Остались в запасе
71
Максим Тарасов
ВР
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
60
Артем Медведков
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
92
Александр Губанов
ЛВ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Иркутск - Енисей-М
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
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