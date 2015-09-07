|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|15
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2015
|70' -90'
|Арсенал (Тула)
|1:2
|Томь (Томск)
|01.11.2015
|65' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Томь (Томск)
|25.10.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|19.10.2015
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Томь (Томск)
|43'
|15.10.2015
|85' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|04.10.2015
|1' -62'
|Томь (Томск)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|28.09.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:3
|Томь (Томск)
|20.09.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|14.09.2015
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Томь (Томск)
|07.09.2015
|19' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|31.08.2015
|1' -61'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Томь (Томск)
|13'
|23.08.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|17.08.2015
|80' -90'
|Томь (Томск)
|4:0
|Армавир (Армавир)
|10.08.2015
|74' -90'
|Томь (Томск)
|3:2
|Тосно (Тосно)
|03.08.2015
|1' -54'
|Томь (Томск)
|1:3
|Арсенал (Тула)
|27.07.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)