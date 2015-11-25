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Петр Немов - статистика

Завершил карьеру
18 октября 1983 (42), Орел
#5 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
15
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 23 тур
Арсенал
1 : 2
25.11.2015
Томь
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
КАМАЗ
0 : 1
01.11.2015
Томь
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
2 : 1
25.10.2015
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
1 : 0
19.10.2015
Томь
1' - 90'
43'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
1 : 0
15.10.2015
Волга
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Томь
2 : 0
04.10.2015
СКА-Хабаровск
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
0 : 3
28.09.2015
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Томь
1 : 1
20.09.2015
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
1 : 2
14.09.2015
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
1 : 1
07.09.2015
Волгарь
19' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
0 : 1
31.08.2015
Томь
1' - 61'
13'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
1 : 0
23.08.2015
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
4 : 0
17.08.2015
Армавир
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
3 : 2
10.08.2015
Тосно
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
1 : 3
03.08.2015
Арсенал
1' - 54'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
2 : 3
27.07.2015
Зенит-2
Был в запасе
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