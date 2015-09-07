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    Петр Немов - статистика

    Полузащитник
    Имя Петр
    Отчество Александрович
    Фамилия Немов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Орел
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 октября 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
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