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Гремио
Виллиан
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€ 400 тыс
Виллиан - новости
Гремио
9 августа 1988 (38)
#10 | Нападающий
174 см | 72 кг
Бразилия
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Фото
Экс-игрок РПЛ попал в символическую сборную худших игроков в истории «Арсенала»
6 марта
3
Фото
37-летний экс-игрок «Анжи», «Челси», «Арсенала» Виллиан нашел новый клуб
2025.09.06 10:37
Бывший полузащитник «Анжи» ушел из «Фулхэма»
2025.06.05 13:59
1
Фото
Экс-игрок «Анжи» вернулся в АПЛ
2025.02.06 18:02
1
Экс-вингер «Анжи» Виллиан может в третий раз подписать контракт с клубом АПЛ
2025.02.04 17:05
1
Гаджиев объяснил, почему Виллиан не вернется в Махачкалу
2024.12.31 16:00
«Олимпиакос» расторг контракт с экс-вингером «Анжи»
2024.12.31 12:12
Фото
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
2024.09.03 10:00
1
Клуб АПЛ объявил об уходе экс-вингера «Анжи» Виллиана
2024.08.16 17:29
АПЛ. Дубль экс-игрока «Анжи» принес «Фулхэму» победу над «Вулверхэмптоном» (3:2)
2023.11.28 01:13
АПЛ расследует два трансфера из «Анжи» в «Челси»
2023.10.30 22:13
1
Фото
Бывший полузащитник «Анжи» подписал контракт с «Фулхэмом»
2023.07.18 11:21
Экс-игрок «Анжи» Виллиан выбирает между двумя клубами АПЛ
2023.07.14 14:14
«Спартак» ведет переговоры с Виллианом – бразилец просит 5 миллионов в год
2023.06.13 11:44
20
Виллиан рассказал, до скольки лет планирует играть
2022.09.23 14:14
Фото
Экс-игрок «Анжи» Виллиан перешел в «Фулхэм»
2022.09.01 19:14
2
Виллиан расторг контракт с «Коринтиансом». Он хочет вернуться в Европу
2022.08.13 08:58
Экс-игрок «Анжи» Виллиан хочет вернуться в Европу
2022.08.12 22:19
Виллиан может покинуть «Коринтианс» из-за угроз в адрес семьи
2022.04.21 20:58
2
Виллиан бесплатно перешел из «Арсенала» в «Коринтианс»
2021.08.30 23:46
1
Виллиан ради трансфера в «Коринтианс» согласился на 70-процентное понижение зарплаты
2021.08.29 11:40
6
Виллиан может перейти из «Арсенала» в «Коринтианс»
2021.08.23 21:14
Виллиан в сезоне нанес в створ всего два удара
2021.01.23 20:57
Фото
«Арсенал» объявил о переходе Виллиана
2020.08.14 12:24
6
Фото
Виллиан объявил об уходе из «Челси»
2020.08.09 16:50
1
ESPN: Виллиан будет получать в «Арсенале» 100 тысяч в неделю
2020.08.06 13:16
4
Фото
В сеть попал трейлер PES 21 с Виллианом в форме «Арсенала»
2020.08.05 11:08
1
Журналист Скира: «Арсенал» согласовывает последние детали по подписанию Виллиана»
2020.08.05 07:29
Виллиан может подписать с «Арсеналом» контракт на три года. Его хочет видеть Артета
2020.08.04 12:54
1
«Челси» могут покинуть десять футболистов
2020.08.03 21:55
12
1
2
3
4
5
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09:37
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09:30
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3
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