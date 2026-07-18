Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Копа Судамерикана 2026 Бразилия. Серия А 2025 Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Греция. Суперлига 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Кубок Америки 2019 Лига чемпионов 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Суперкубок Англии 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Англии 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Кубок Америки 2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Кубок Америки 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Англии 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Украина. Кубок 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Copa del Sol 2011 Кубок Дубая 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи 2011 Украина. Датагруп Кубок 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Украина. Суперкубок 2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Украины 2010 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок УЕФА 2009 Чемпионат Украины 2009/2010 Кубок Первого Канала 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Кубок Украины 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Украины 2008 Чемпионат Украины 2008/2009 Кубок Украины 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Чемпионат Украины 2007/2008