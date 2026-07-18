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Бразилия. Серия А
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Гремио
Виллиан
Статистика
€ 400 тыс
Виллиан - статистика
Гремио
9 августа 1988 (38)
#10 | Нападающий
174 см | 72 кг
Бразилия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол
2 : 1
18.07.2026
Гремио
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
1 : 1
17.05.2026
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
03.05.2026
Гремио
51' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
1' - 56'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
17.03.2026
Гремио
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
40' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
45' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.01.2026
Гремио
61' - 90'
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