Журналист Скира: «Арсенал» согласовывает последние детали по подписанию Виллиана»

Как и сообщалось, экс-игрок «Челси» Виллиан должен перейти в «Арсенал». Сейчас он находится без контракта.

«Бразилец все ближе и ближе к «Арсеналу» в качестве свободного агента. Последние детали», – написал Николо Скира.