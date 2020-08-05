Журналист Скира: «Арсенал» согласовывает последние детали по подписанию Виллиана»

Как и сообщалось, экс-игрок «Челси» Виллиан должен перейти в «Арсенал». Сейчас он находится без контракта.
«Бразилец все ближе и ближе к «Арсеналу» в качестве свободного агента. Последние детали», – написал Николо Скира.
- В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел 36 матчей, забил девять голов, сделал столько же результативных пасов.
- До «Челси» игрок выступал за «Анжи».
- Также игроком интересуется «Барселона».
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.