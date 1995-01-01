Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Журналист Скира: «Арсенал» согласовывает последние детали по подписанию Виллиана»

    Как и сообщалось, экс-игрок «Челси» Виллиан должен перейти в «Арсенал». Сейчас он находится без контракта.

    «Бразилец все ближе и ближе к «Арсеналу» в качестве свободного агента. Последние детали», – написал Николо Скира.

    • В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел 36 матчей, забил девять голов, сделал столько же результативных пасов.
    • До «Челси» игрок выступал за «Анжи».
    • Также игроком интересуется «Барселона».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78322
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru