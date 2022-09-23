Виллиан рассказал, до скольки лет планирует играть

Вингер «Фулхэма» Виллиан рассчитывает продолжать профессиональную карьеру еще шесть лет.
«Не знаю, сколько я еще буду играть. Думаю, до 40 лет. Впрочем, в АПЛ это сложно осуществить.
Хотя посмотрите на Тиаго Силву, в 38 лет он отлично себя проявляет. Его пример меня вдохновляет», – сказал бразилец.
- В августе Виллиану исполнилось 34 года.
- 3 недели назад он заключил контракт с «Фулхэмом» до конца сезона.
- Ранее нападающий играл за «Шахтер», «Анжи», «Челси», «Арсенал» и «Коринтианс».
Источник: The Athletic