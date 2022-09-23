Виллиан рассказал, до скольки лет планирует играть

Вингер «Фулхэма» Виллиан рассчитывает продолжать профессиональную карьеру еще шесть лет.

«Не знаю, сколько я еще буду играть. Думаю, до 40 лет. Впрочем, в АПЛ это сложно осуществить.

Хотя посмотрите на Тиаго Силву, в 38 лет он отлично себя проявляет. Его пример меня вдохновляет», – сказал бразилец.