Экс-игрок «Анжи» Виллиан перешел в «Фулхэм»

Его можно назвать только как, бывший игрок Челси, всё остальное это лишнее...
«Фулхэм» объявил о подписании бразильского вингера Виллиана.
Стороны заключили контракт на один год.
34-летний футболист перешел в английский клуб на правах свободного агента.
- В середине августа Виллиан расторг контракт с «Коринтиансом».
- Атакующий полузащитник ранее играл за «Шахтер», «Анжи», «Челси» и «Арсенал».
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
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