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    Экс-игрок «Анжи» Виллиан перешел в «Фулхэм»

    «Фулхэм» объявил о подписании бразильского вингера Виллиана.

    Стороны заключили контракт на один год.

    34-летний футболист перешел в английский клуб на правах свободного агента.

    • В середине августа Виллиан расторг контракт с «Коринтиансом».
    • Атакующий полузащитник ранее играл за «Шахтер», «Анжи», «Челси» и «Арсенал».
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: сайт «Фулхэма»

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    Сегодня, 19:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1607

      Psih86 40 минут назад

      Его можно назвать только как, бывший игрок Челси, всё остальное это лишнее...

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