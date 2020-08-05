В сеть попал трейлер PES 21 с Виллианом в форме «Арсенала»

Киберигра PES 21 готовит промо-трейлер. Частично он попал в сеть, и там присутствует Виллиан в форме «Арсенала». Применительно к нему присутствует надпись «Добро пожаловать на «Эмирейтс».

Лондонцы являются официальным партнером игры. Контракт Виллиана с «Арсеналом» вскоре будет заключен.