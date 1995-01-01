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    В сеть попал трейлер PES 21 с Виллианом в форме «Арсенала»

    Киберигра PES 21 готовит промо-трейлер. Частично он попал в сеть, и там присутствует Виллиан в форме «Арсенала». Применительно к нему присутствует надпись «Добро пожаловать на «Эмирейтс».

    Лондонцы являются официальным партнером игры. Контракт Виллиана с «Арсеналом» вскоре будет заключен.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 11:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5003

      Борат 2 часа назад

      очень стыдно за спартак (клуб запрещённый среди натуралов россии) !
      позор гомосячему пищевику !
      гыгы

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      Рейтинг: +1285

      lek! 2 часа назад

      это уже интересно .

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