В сеть попал трейлер PES 21 с Виллианом в форме «Арсенала»

Киберигра PES 21 готовит промо-трейлер. Частично он попал в сеть, и там присутствует Виллиан в форме «Арсенала». Применительно к нему присутствует надпись «Добро пожаловать на «Эмирейтс».
Лондонцы являются официальным партнером игры. Контракт Виллиана с «Арсеналом» вскоре будет заключен.
- В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел за «Челси» 36 матчей, забил девять голов, сделал столько же результативных пасов.
- До «Челси» игрок выступал за «Анжи».
- Также игроком интересуется «Барселона».
Источник: Mirror