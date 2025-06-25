Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аргентина. Примера
Команды
Эстудиантес
Фернандо Муслера
Новости
€ 700 тыс
Фернандо Муслера - новости
Эстудиантес
16 июня 1986 (40), Монтевидео
#16 | Вратарь
190 см | 85 кг
Уругвай | Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Месси, Роналду и еще один игрок установили новый рекорд чемпионатов мира
3 июня
Фото
Муслера нашел новый клуб после 14 лет в «Галатасарае»
2025.06.25 11:15
Видео
Вратарь «Галатасарая» забил в чемпионском матче в Турции, команда Моуринью осталась 2-й
2025.05.18 23:19
Муслера отреагировал на слова Моуринью: «Если ему не нравится в Турции, его никто не держит»
2024.11.12 10:41
Фото
Вратарь спас соперника от жесткого повреждения – он сделал одно ловкое движение
2023.10.23 14:05
ФИФА дисквалифицировала четырех игроков сборной Уругвая
2023.01.28 10:10
ФИФА обвинила 4 игроков сборной Уругвая в неподобающем поведении на ЧМ-2022
2022.12.06 15:10
Фото
«Галатасарай» продлил контракт с 34-летним Муслерой
2021.03.17 12:19
Фото
Муслера получил двойной перелом ноги в матче с «Ризеспором»
2020.06.14 23:24
Фото
Ракицкий, Месси, Мбаппе и Кейн – в сборной недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
2019.10.25 15:47
Муслера, Бельханда, Нагатомо – в основе «Галатасарая» на матч с «Локомотивом»; Хеведес, Идову, Фарфан сыграют у гостей
2018.09.18 20:51
12
Фото
Пепе – лучший защитник чемпионата Турции прошлого сезона, Гомис – лучший нападающий
2018.09.14 07:06
Вратари на ЧМ-2018 совершили девять результативных ошибок
2018.07.06 20:15
4
Голкипер Уругвая Муслера травмировал руку, он может пропустить ЧМ-2018
2018.05.31 07:30
6
В составе «Галатасарая» 11 иностранцев, это первый случай в турецком футболе
2017.10.14 20:17
4
Муслера: «Если хотим выжить, то нужно сделать первый и самый важный шаг»
2015.11.25 12:52
Главные новости
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
2
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
1
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
9
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
2
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
10
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+