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    • Муслера отреагировал на слова Моуринью: «Если ему не нравится в Турции, его никто не держит»

    Муслера отреагировал на слова Моуринью: «Если ему не нравится в Турции, его никто не держит»

    Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера прокомментировал высказывания главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью, который недоволен судейством в турецкой Суперлиге.

    «Впервые в своей карьере считаю необходимым высказаться по этому поводу. За 14 лет я выиграл 17 трофеев и всегда старался продвигать турецкий футбол.

    Моуринью здесь всего лишь четыре месяца и уже критикует нашу лигу. Если ему здесь не нравится, его никто не держит», – сказал Муслера.

    • 38-летний уругвайский голкипер выступает в чемпионате Турции с 2011 года.
    • 61-летний Моуринью раскритиковал судейство после матча «Трабзонспор»«Фенербахче» (2:3), а также заявил, что не приехал бы в Турцию, если бы знал, что там происходит.

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    Источник: beinsports

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