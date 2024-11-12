Муслера отреагировал на слова Моуринью: «Если ему не нравится в Турции, его никто не держит»

Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера прокомментировал высказывания главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью, который недоволен судейством в турецкой Суперлиге.

«Впервые в своей карьере считаю необходимым высказаться по этому поводу. За 14 лет я выиграл 17 трофеев и всегда старался продвигать турецкий футбол.

Моуринью здесь всего лишь четыре месяца и уже критикует нашу лигу. Если ему здесь не нравится, его никто не держит», – сказал Муслера.

38-летний уругвайский голкипер выступает в чемпионате Турции с 2011 года.

61-летний Моуринью раскритиковал судейство после матча «Трабзонспор» – «Фенербахче» (2:3), а также заявил, что не приехал бы в Турцию, если бы знал, что там происходит.

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