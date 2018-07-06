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    Вратари на ЧМ-2018 совершили девять результативных ошибок

    Сборная Уругвая проиграла в матче 1/8 финала ЧМ против Франции (0:2).

    В моменте со вторым пропущенным мячом голкипер уругвайцев Фернандо Муслера допустил результативную ошибку. Это девятый вратарь на ЧМ-2018, ошибка которого привела к голу.

    Кроме Муслеры, на ЧМ ошибались Войцех Щесны (Польша), Мануэль Нойер (Германия), Вилли Кабальеро (Аргентина), Даниэль Субашич (Хорватия), Мохамед Аль-Овайс (Саудовская Аравия), Давид Де Хеа (Испания), Франко Армани (Аргентина), Эиджи Кавашима (Япония).

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    Источник: Squawka Football

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    06.07.2018 20:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 июля 2018, 10:17

      Всегда ноют про мячи-летуны. Хоть раз приблизились к тому, что что-то в этом есть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 6 июля 2018, 20:46

      Не любители ЦСКА нервно икают, не обнаружив Игоря Акинфеева в списке.

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 6 июля 2018, 20:43

      ПОКА только девять..

      1
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 6 июля 2018, 20:26

      Такие голы можно найти в биографии абсолютно любого вратаря.

      4
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