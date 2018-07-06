Вратари на ЧМ-2018 совершили девять результативных ошибок

Сборная Уругвая проиграла в матче 1/8 финала ЧМ против Франции (0:2).

В моменте со вторым пропущенным мячом голкипер уругвайцев Фернандо Муслера допустил результативную ошибку. Это девятый вратарь на ЧМ-2018, ошибка которого привела к голу.

Кроме Муслеры, на ЧМ ошибались Войцех Щесны (Польша), Мануэль Нойер (Германия), Вилли Кабальеро (Аргентина), Даниэль Субашич (Хорватия), Мохамед Аль-Овайс (Саудовская Аравия), Давид Де Хеа (Испания), Франко Армани (Аргентина), Эиджи Кавашима (Япония).

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