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    Акош Кечкеш - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Акош
    Фамилия Кечкеш
    Команда Сепси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 1996 (28 лет)
    Рост 188
    Вес 75
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 87' ФКСБ 1:0 Сепси Румыния. Лига I, 25 тур
    04.02.2024 Был в запасе Сепси 1:3 Университатя Румыния. Лига I, 24 тур
    27.01.2024 1' - 66' УТА Арад 2:1 Сепси Румыния. Лига I, 23 тур
    19.01.2024 1' - 75' Сепси 6:0 Политехника Яссы Румыния. Лига I, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.06.2023 Был в запасе Штурм (Грац) 2:0 ЛАСК (Линц)
    18.02.2023 46' -90' Рид (Рид) 1:1 ЛАСК (Линц)
    12.02.2023 90' -90' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
    13.11.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:1 Штурм (Грац)
    06.11.2022 Был в запасе Рапид (Вена) 1:0 ЛАСК (Линц)
    15.10.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:3 ЛАСК (Линц)
    76'
    08.10.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 0:3 Хартберг (Хартберг)
    01.10.2022 87' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:1 ЛАСК (Линц)
    17.09.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:4 Тироль (Ваттенс)
    04.09.2022 72' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Рид (Рид)
    27.08.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 4:1 Альтах (Альтах)
    20.08.2022 86' -90' Штурм (Грац) 0:1 ЛАСК (Линц)
    14.08.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 2:1 Рапид (Вена)
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