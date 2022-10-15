Акош Кечкеш - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Акош
|Фамилия
|Кечкеш
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1996 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Акош
|Фамилия
|Кечкеш
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1996 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 87'
|ФКСБ
|1:0
|Сепси
|Румыния. Лига I, 25 тур
|04.02.2024
|Был в запасе
|Сепси
|1:3
|Университатя
|Румыния. Лига I, 24 тур
|27.01.2024
|1' - 66'
|УТА Арад
|2:1
|Сепси
|Румыния. Лига I, 23 тур
|19.01.2024
|1' - 75'
|Сепси
|6:0
|Политехника Яссы
|Румыния. Лига I, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.06.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|2:0
|ЛАСК (Линц)
|18.02.2023
|46' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|12.02.2023
|90' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|13.11.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|15.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|76'
|08.10.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|0:3
|Хартберг (Хартберг)
|01.10.2022
|87' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|17.09.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|04.09.2022
|72' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|27.08.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|20.08.2022
|86' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|14.08.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)