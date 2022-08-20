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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - ЛАСК
Штурм - ЛАСК: обзор матча 20 августа 2022
Штурм
20.08.2022, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 5 тур
0 : 1
Завершен
ЛАСК
66'
К. Накамура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - ЛАСК
Желтая карточка
Ю. Газибегович
90'
+2
89'
Желтая карточка
Б. Йовичич
88'
Желтая карточка
А. Шлагер
Желтая карточка
Д. Шнегг
88'
86'
Замена
М. Поцман
️️️️
К. Накамура
86'
Замена
А. Кечкеш
️️️️
Р. Реннер
Замена
И. Любич
️️️️
А. Прасс
84'
Замена
Э. Эмега
️️️️
Ю. Газибегович
84'
Желтая карточка
Г. Вютрих
82'
74'
Замена
С. Хорват
️️️️
Р. Жуль
Замена
М. Вельс
️️️️
С. Хирлендер
73'
Замена
А. Боркович
️️️️
Д. Аффенгрубер
73'
66'
ГОЛ! 0:1!
К. Накамура
Пас отдал
Р. Жуль
Замена
Я. Яншер
️️️️
М. Саркария
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
32
Роберт Жуль
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
6
Весел Демаку
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
30
Саша Хорват
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Саркария
19
Хойлунд
3-1-2-1-3
30
Шлагер
30
Стойкович
4
Цирайс
33
Лукенедер
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
11
Накамура
36
Гойгингер
27
Любичич
32
Жуль
22
Аффенгрубер
6
Боркович
6
Боркович
22
Аффенгрубер
25
Хирлендер
37
Вельс
37
Вельс
25
Хирлендер
22
Прасс
77
Любич
77
Любич
22
Прасс
11
Саркария
89
Яншер
89
Яншер
11
Саркария
70
Газибегович
22
Эмега
22
Эмега
70
Газибегович
36
Реннер
5
Кечкеш
5
Кечкеш
36
Реннер
32
Жуль
30
Хорват
30
Хорват
32
Жуль
11
Накамура
19
Поцман
19
Поцман
11
Накамура
Остались в запасе
Штурм
ЛАСК
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
25
Сандро Инголич
ПЗ
6
Весел Демаку
ОП
Главный тренер
Кристиан Илцер
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
25
Сандро Инголич
ПЗ
6
Весел Демаку
ОП
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Штурм - ЛАСК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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