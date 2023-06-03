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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - ЛАСК
Штурм - ЛАСК: обзор матча 03 июня 2023
Штурм
03.06.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 10 тур
2 : 0
Завершен
ЛАСК
27'
Ю. Газибегович
38'
А. Прасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - ЛАСК
88'
Желтая карточка
П. Михорль
Желтая карточка
Д. Шнегг
85'
Замена
Я. Яншер
️️️️
Б. Силва Тейшейра
82'
81'
Замена
S. Radulovic
️️️️
М. Усор
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
75'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
О. Китеишвили
75'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
73'
62'
Замена
К. Накамура
️️️️
Т. Гойгингер
62'
Замена
И. Мустафа
️️️️
Б. Йовичич
Замена
Э. Эмега
️️️️
М. Саркария
59'
Замена
В. Бевинг
️️️️
Т. Хорват
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Прасс
Пас отдал
М. Саркария
38'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Газибегович
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
89
Якоб Яншер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
ЛАСК
1
Лукас Юнгвирт
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
3-2-3-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
8
Китеишвили
14
Хорват
11
Саркария
70
Силва Тейшейра
2-1-2-3-2
26
Лаваль
40
Таловеров
4
Цирайс
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
29
Флеккер
30
Хорват
8
Усор
27
Любичич
36
Гойгингер
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
70
Силва Тейшейра
89
Яншер
89
Яншер
70
Силва Тейшейра
8
Китеишвили
25
Хирлендер
25
Хирлендер
8
Китеишвили
14
Хорват
11
Бевинг
11
Бевинг
14
Хорват
11
Саркария
22
Эмега
22
Эмега
11
Саркария
36
Гойгингер
11
Накамура
11
Накамура
36
Гойгингер
32
Йовичич
23
Мустафа
23
Мустафа
32
Йовичич
8
Усор
16
16
8
Усор
Остались в запасе
Штурм
ЛАСК
13
Артур Оконкво
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Лукас Юнгвирт
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
13
Артур Оконкво
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лукас Юнгвирт
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Штурм - ЛАСК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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