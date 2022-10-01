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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - ЛАСК
Зальцбург - ЛАСК: обзор матча 01 октября 2022
Зальцбург
01.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
90+6'
У. Соле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - ЛАСК
ГОЛ! 1:0!
У. Соле
Пас отдал
С. Павлович
90'
+6
87'
Замена
М. Поцман
️️️️
Б. Йовичич
87'
Замена
А. Кечкеш
️️️️
К. Накамура
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Н. Капалдо
75'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Б. Шешко
75'
73'
Замена
Р. Жуль
️️️️
С. Хорват
67'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
Замена
А. Ульмер
️️️️
М. Вебер
62'
Замена
С. Койта
️️️️
Н. Окафор
62'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Л. Гурна
61'
Желтая карточка
А. Дедич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
8
Gabriel Zirngast
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Кен
37
Дедич
8
Вебер
28
Соле
31
Павлович
29
Гурна
24
Капалдо
13
Зайвальд
14
Кьергор
30
Шешко
19
Окафор
3-1-2-2-2
30
Шлагер
4
Цирайс
33
Лукенедер
30
Стойкович
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
30
Хорват
11
Накамура
27
Любичич
36
Гойгингер
8
Вебер
17
Ульмер
17
Ульмер
8
Вебер
29
Гурна
24
Сучич
24
Сучич
29
Гурна
30
Шешко
9
Шимич
9
Шимич
30
Шешко
19
Окафор
20
Койта
20
Койта
19
Окафор
24
Капалдо
20
Адаму
20
Адаму
24
Капалдо
11
Накамура
5
Кечкеш
5
Кечкеш
11
Накамура
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
32
Йовичич
19
Поцман
19
Поцман
32
Йовичич
30
Хорват
32
Жуль
32
Жуль
30
Хорват
Остались в запасе
Зальцбург
ЛАСК
33
Александр Вальке
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
26
Тобиас Лаваль
ВР
8
Gabriel Zirngast
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
8
Gabriel Zirngast
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Зальцбург - ЛАСК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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