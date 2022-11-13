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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Штурм
ЛАСК - Штурм: обзор матча 13 ноября 2022
ЛАСК
13.11.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
46'
Р. Реннер
76'
Э. Эмега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Штурм
Замена
G. Zirngast
️️️️
С. Хорват
90'
+3
Замена
N. Celic
️️️️
Р. Жуль
89'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
77'
76'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эмега
Пас отдал
Ю. Газибегович
71'
Замена
Я. Яншер
️️️️
В. Бевинг
Желтая карточка
С. Хорват
69'
59'
Замена
Э. Эмега
️️️️
А. Айети
59'
Замена
Т. Хорват
️️️️
С. Хирлендер
59'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
ГОЛ! 1:0!
Р. Реннер
46'
Желтая карточка
Т. Гойгингер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
8
Gabriel Zirngast
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
3-1-1-2-3
30
Шлагер
30
Стойкович
4
Цирайс
33
Лукенедер
32
Йовичич
36
Реннер
11
Накамура
30
Хорват
32
Жуль
27
Любичич
36
Гойгингер
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
8
Китеишвили
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Бевинг
9
Айети
30
Хорват
8
8
30
Хорват
32
Жуль
43
43
32
Жуль
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
11
Бевинг
89
Яншер
89
Яншер
11
Бевинг
25
Хирлендер
14
Хорват
14
Хорват
25
Хирлендер
9
Айети
22
Эмега
22
Эмега
9
Айети
Остались в запасе
ЛАСК
Штурм
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча ЛАСК - Штурм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
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