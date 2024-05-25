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Антонио Кандрева - статистика

Завершил карьеру
28 февраля 1987 (39), Рим
#87 | Полузащитник
181 см | 72 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салернитана
32
6
7
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
3 : 3
25.05.2024
Салернитана
1' - 61'
Италия. Серия А, 37 тур
Салернитана
1 : 2
20.05.2024
Верона
46' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Салернитана
0 : 2
21.04.2024
Фиорентина
1' - 68'
61'
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
4 : 1
12.04.2024
Салернитана
1' - 85'
Италия. Серия А, 31 тур
Салернитана
2 : 2
05.04.2024
Сассуоло
1' - 90'
52'
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
3 : 0
01.04.2024
Салернитана
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 29 тур
Салернитана
0 : 1
16.03.2024
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
4 : 2
09.03.2024
Салернитана
1' - 90'
58'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1 : 1
02.03.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Салернитана
0 : 2
24.02.2024
Монца
1' - 87'
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
4 : 0
16.02.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
1 : 3
09.02.2024
Эмполи
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
0 : 0
04.02.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Салернитана
1 : 2
29.01.2024
Рома
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 21 тур
Салернитана
1 : 2
21.01.2024
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана
1' - 90'
29'
Италия. Серия А, 19 тур
Салернитана
1 : 2
07.01.2024
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
0 : 1
30.12.2023
Салернитана
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 17 тур
Салернитана
2 : 2
22.12.2023
Милан
1' - 90'
63'
42'
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
4 : 1
18.12.2023
Салернитана
1' - 90'
10'
Италия. Серия А, 15 тур
Салернитана
1 : 2
10.12.2023
Болонья
1' - 81'
75'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3 : 0
03.12.2023
Салернитана
1' - 73'
Италия. Серия А, 13 тур
Салернитана
2 : 1
25.11.2023
Лацио
1' - 90'
66'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
2 : 2
10.11.2023
Салернитана
56' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Салернитана
0 : 2
04.11.2023
Наполи
1' - 77'
Италия. Серия А, 9 тур
Салернитана
2 : 2
22.10.2023
Кальяри
1' - 76'
Италия. Серия А, 8 тур
Монца
3 : 0
08.10.2023
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
1 : 0
27.09.2023
Салернитана
1' - 46'
Италия. Серия А, 5 тур
Салернитана
1 : 1
22.09.2023
Фрозиноне
1' - 90'
52'
Италия. Серия А, 4 тур
Салернитана
0 : 3
18.09.2023
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Лечче
2 : 0
03.09.2023
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Салернитана
1 : 1
28.08.2023
Удинезе
1' - 90'
72'
90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2 : 2
20.08.2023
Салернитана
1' - 90'
36, 49'
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