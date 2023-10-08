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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Салернитана
Монца - Салернитана: обзор матча 08 октября 2023
Монца
08.10.2023, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 0
Завершен
Салернитана
9'
А. Колпани
18'
С. Виньято
82'
М. Пессина (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Салернитана
90'
+1
Желтая карточка
Л. Кулибали
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
М. Пессина
86'
83'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Г. Кастанос
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Пессина
82'
Замена
С. Биринделли
️️️️
Г. Кирьякопулос
72'
Замена
В. Бондо
️️️️
С. Виньято
72'
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Колпани
64'
Замена
П. Перейра
️️️️
П. Чиурриа
64'
63'
Желтая карточка
Д. Брадарич
46'
Замена
А. Мартегани
️️️️
М. Леговски
46'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Э. Бохинен
46'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
П. Маццокки
Желтая карточка
С. Виньято
29'
ГОЛ! 2:0!
С. Виньято
Пас отдал
Р. Гальярдини
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Колпани
Пас отдал
М. Пессина
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
66
Стефано Гори
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
13
Педру Перейра
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Салернитана
62
Паскуале Аллокка
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
4-2-3-1
20
Ди Грегорио
77
Кирьякопулос
5
Калдирола
4
Мари
33
Д'Амброзио
28
Колпани
21
Гальярдини
19
Виньято
32
Пессина
26
Чиурриа
29
Коломбо
4-4-1-1
13
Очоа
2
Маццокки
24
Данильюк
5
Пирола
23
Гьембер
87
Кандрева
20
Кастанос
6
Леговски
32
Бохинен
77
Кабрал
22
Диа
77
Кирьякопулос
19
Биринделли
19
Биринделли
77
Кирьякопулос
19
Виньято
38
Бондо
38
Бондо
19
Виньято
32
Пессина
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
32
Пессина
26
Чиурриа
13
Перейра
13
Перейра
26
Чиурриа
28
Колпани
10
Гомес
10
Гомес
28
Колпани
2
Маццокки
6
Брадарич
6
Брадарич
2
Маццокки
32
Бохинен
18
Маджоре
18
Маджоре
32
Бохинен
20
Кастанос
29
Кулибали
29
Кулибали
20
Кастанос
6
Леговски
21
Мартегани
21
Мартегани
6
Леговски
Остались в запасе
Монца
Салернитана
22
Алессандро Соррентино
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
66
Стефано Гори
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
62
Паскуале Аллокка
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
66
Стефано Гори
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Остались в запасе
62
Паскуале Аллокка
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Монца - Салернитана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
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