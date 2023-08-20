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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Салернитана
Рома - Салернитана: обзор матча 20 августа 2023
Рома
20.08.2023, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Салернитана
17'
А. Белотти
82'
А. Белотти
36'
А. Кандрева
49'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Салернитана
Замена
Р. Пагано
️️️️
У. Ауа
90'
+2
88'
Замена
М. Кулибали
️️️️
Э. Ботхейм
83'
Желтая карточка
Ф. Фасио
ГОЛ! 2:2!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Паредес
82'
78'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Г. Кастанос
78'
Замена
М. Леговски
️️️️
Д. Маджоре
69'
Желтая карточка
Г. Кастанос
67'
Желтая карточка
Д. Маджоре
66'
Замена
Б. Диа
️️️️
П. Маццокки
Замена
Л. Паредес
️️️️
К. Смоллинг
65'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Э. Бове
65'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Л. Спинаццола
65'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Р. Кристенсен
65'
49'
ГОЛ! 1:2!
А. Кандрева
Пас отдал
Д. Брадарич
41'
Желтая карточка
Н. Гьембер
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Кандрева
Пас отдал
Л. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
Пас отдал
Д. Льоренте
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
24
Филиппо Алессио
ЦФ
Салернитана
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
77
Андрес Сфаит
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
40
Эмануэле Элиа
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Льоренте
37
Спинаццола
5
Кристенсен
4
Кристанте
8
Бове
10
Ауа
8
Эль-Шаарави
11
Белотти
3-2-4-1
13
Очоа
5
Ловато
23
Гьембер
17
Фасио
2
Маццокки
6
Брадарич
87
Кандрева
29
Кулибали
20
Кастанос
18
Маджоре
22
Ботхейм
37
Спинаццола
59
Залевски
59
Залевски
37
Спинаццола
5
Кристенсен
2
Карсдорп
2
Карсдорп
5
Кристенсен
6
Смоллинг
5
Паредес
5
Паредес
6
Смоллинг
8
Бове
8
Саншеш
8
Саншеш
8
Бове
10
Ауа
10
Пагано
10
Пагано
10
Ауа
20
Кастанос
10
Самбья
10
Самбья
20
Кастанос
18
Маджоре
6
Леговски
6
Леговски
18
Маджоре
22
Ботхейм
28
Кулибали
28
Кулибали
22
Ботхейм
2
Маццокки
22
Диа
22
Диа
2
Маццокки
Остались в запасе
Рома
Салернитана
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
24
Филиппо Алессио
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
77
Андрес Сфаит
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
40
Эмануэле Элиа
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
24
Филиппо Алессио
ЦФ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
77
Андрес Сфаит
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
40
Эмануэле Элиа
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Рома - Салернитана
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
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Рома
Салернитана
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