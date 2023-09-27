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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Салернитана
Эмполи - Салернитана: обзор матча 27 сентября 2023
Эмполи
27.09.2023, среда, 19:30
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Салернитана
34'
Т. Бальданци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Салернитана
Желтая карточка
Ю. Мале
86'
83'
Замена
Л. Чауна
️️️️
Д. Брадарич
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
Т. Бальданци
74'
Замена
Р. Марин
️️️️
Я. Фаццини
74'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
Л. Мариануччи
73'
65'
Замена
Б. Диа
️️️️
П. Маццокки
46'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
А. Мартегани
46'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
А. Кандрева
46'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Л. Пирола
ГОЛ! 1:0!
Т. Бальданци
Пас отдал
М. Кансельери
34'
Желтая карточка
А. Грасси
28'
24'
Желтая карточка
Д. Маджоре
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
Б. Берешиньски
17'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Д. Пеццелла
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Джулио Маджоре
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Паулу Соуза
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
28
Gabriele Indragoli
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Салернитана
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
3-2-3-2
99
Бериша
5
Луперто
3
Пеццелла
35
Мариануччи
6
Валюкевич
18
Берешиньски
14
Мале
10
Фаццини
33
Грасси
8
Бальданци
22
Кансельери
3-2-3-2
13
Очоа
23
Гьембер
5
Пирола
5
Ловато
2
Маццокки
6
Брадарич
87
Кандрева
20
Кастанос
18
Маджоре
21
Мартегани
77
Кабрал
3
Пеццелла
13
Кэкачей
13
Кэкачей
3
Пеццелла
18
Берешиньски
24
Эбуехи
24
Эбуехи
18
Берешиньски
10
Фаццини
18
Марин
18
Марин
10
Фаццини
8
Бальданци
28
Камбьяги
28
Камбьяги
8
Бальданци
35
Мариануччи
11
Гьяси
11
Гьяси
35
Мариануччи
5
Пирола
24
Данильюк
24
Данильюк
5
Пирола
21
Мартегани
32
Бохинен
32
Бохинен
21
Мартегани
6
Брадарич
17
Чауна
17
Чауна
6
Брадарич
87
Кандрева
22
Ботхейм
22
Ботхейм
87
Кандрева
2
Маццокки
22
Диа
22
Диа
2
Маццокки
Остались в запасе
Эмполи
Салернитана
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
28
Gabriele Indragoli
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
28
Gabriele Indragoli
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Эмполи - Салернитана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
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