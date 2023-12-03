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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Салернитана
Фиорентина - Салернитана: обзор матча 03 декабря 2023
Фиорентина
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Салернитана
6'
Л. Белтран (П)
18'
Р. Соттиль
56'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Салернитана
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Соттиль
73'
Замена
К. Куаме
️️️️
Н. Иконе
73'
73'
Замена
Л. Чауна
️️️️
А. Кандрева
Замена
М. Нзола
️️️️
Л. Белтран
64'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Дункан
64'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Л. Раньери
63'
58'
Замена
М. Леговски
️️️️
Л. Кулибали
58'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Э. Бохинен
ГОЛ! 3:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Р. Соттиль
56'
46'
Замена
Б. Диа
️️️️
Г. Кастанос
Желтая карточка
Л. Раньери
44'
ГОЛ! 2:0!
Р. Соттиль
Пас отдал
К. Бираги
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Белтран
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Салернитана
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
17
Федерико Фасио
(К)
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Фиорентина
40
Томмазо Ваннукки
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Грегорио Сальвати
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Матеуш Леговски
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Сими
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
4-3-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
20
Раньери
31
Миленкович
33
Кайоде
6
Артур
32
Дункан
7
Бонавентура
23
Соттиль
93
Иконе
18
Белтран
3-2-4-1
56
Костиль
24
Данильюк
17
Фасио
5
Пирола
2
Маццокки
6
Брадарич
87
Кандрева
32
Бохинен
20
Кастанос
29
Кулибали
19
Иквуэмеси
20
Раньери
28
Мартинес
28
Мартинес
20
Раньери
32
Дункан
20
Лопес
20
Лопес
32
Дункан
23
Соттиль
7
Брекало
7
Брекало
23
Соттиль
18
Белтран
70
Нзола
70
Нзола
18
Белтран
93
Иконе
8
Куаме
8
Куаме
93
Иконе
29
Кулибали
6
Леговски
6
Леговски
29
Кулибали
32
Бохинен
18
Маджоре
18
Маджоре
32
Бохинен
87
Кандрева
17
Чауна
17
Чауна
87
Кандрева
20
Кастанос
22
Диа
22
Диа
20
Кастанос
Остались в запасе
Фиорентина
Салернитана
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
40
Томмазо Ваннукки
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Грегорио Сальвати
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Агустин Мартегани
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
9
Сими
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
40
Томмазо Ваннукки
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Грегорио Сальвати
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Агустин Мартегани
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
9
Сими
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Фиорентина - Салернитана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Париде Тремолада
(Монца)
Стадион:
Артемио Франки
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