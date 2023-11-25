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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Лацио
Салернитана - Лацио: обзор матча 25 ноября 2023
Салернитана
25.11.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
55'
Г. Кастанос
66'
А. Кандрева
43'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Лацио
Желтая карточка
Л. Кулибали
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
М. Весино
Желтая карточка
Ф. Фасио
88'
Замена
Д. Бронн
️️️️
Л. Пирола
87'
Желтая карточка
Д. Маджоре
84'
81'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
79'
Желтая карточка
Д. Катальди
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Г. Кастанос
73'
69'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Ф. Андерсон
69'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 2:1!
А. Кандрева
Пас отдал
Г. Кастанос
66'
62'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
62'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Ф. Данильюк
62'
Замена
М. Леговски
️️️️
Э. Бохинен
61'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кастанос
55'
Желтая карточка
Ф. Данильюк
53'
Замена
М. Ловато
️️️️
Н. Гьембер
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Н. Гьембер
42'
32'
Желтая карточка
М. Лаццари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
87
Антонио Кандрева
(К)
ПП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Чиро Иммобиле
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Грегорио Сальвати
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Матеуш Леговски
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
19
Тома Башич
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
3-2-4-1
56
Костиль
24
Данильюк
23
Гьембер
5
Пирола
6
Брадарич
2
Маццокки
29
Кулибали
32
Бохинен
20
Кастанос
87
Кандрева
19
Иквуэмеси
4-2-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
4
Патрик
34
Хила
77
Марушич
6
Гендузи
32
Катальди
10
Дзакканьи
18
Камада
7
Андерсон
9
Иммобиле
23
Гьембер
5
Ловато
5
Ловато
23
Гьембер
5
Пирола
6
Бронн
6
Бронн
5
Пирола
24
Данильюк
17
Фасио
17
Фасио
24
Данильюк
32
Бохинен
6
Леговски
6
Леговски
32
Бохинен
20
Кастанос
18
Маджоре
18
Маджоре
20
Кастанос
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
7
Андерсон
11
Исаксен
11
Исаксен
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Иммобиле
Остались в запасе
Салернитана
Лацио
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Грегорио Сальвати
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Агустин Мартегани
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Грегорио Сальвати
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Агустин Мартегани
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Салернитана - Лацио
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Алессандро Пронтера
Стадион:
Ареки
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