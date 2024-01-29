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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Рома
Салернитана - Рома: обзор матча 29 января 2024
Салернитана
29.01.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Рома
70'
Г. Кастанос
51'
П. Дибала (П)
66'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Рома
89'
Желтая карточка
Р. Патрисиу
Желтая карточка
А. Кандрева
88'
88'
Замена
Д. Хейсен
️️️️
Л. Пеллегрини
84'
Желтая карточка
П. Дибала
Замена
А. Дзаноли
️️️️
Н. Пьероцци
79'
78'
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
М. Ловато
️️️️
Н. Гьембер
73'
71'
Замена
У. Ауа
️️️️
П. Дибала
ГОЛ! 1:2!
Г. Кастанос
Пас отдал
Л. Чауна
70'
66'
ГОЛ! 0:2!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Р. Карсдорп
Замена
А. Мартегани
️️️️
Ж. Самбья
62'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Т. Башич
62'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Дибала
45'
+4
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
Н. Пьероцци
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
87
Антонио Кандрева
(К)
АП
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
21
Агустин Мартегани
АП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Очоа
10
Самбья
24
Данильюк
23
Гьембер
6
Брадарич
27
Пьероцци
19
Башич
18
Маджоре
87
Кандрева
9
Сими
17
Чауна
4-2-2-2
1
Патрисиу
2
Карсдорп
3
Льоренте
23
Манчини
5
Кристенсен
4
Кристанте
8
Бове
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
9
Лукаку
21
Дибала
23
Гьембер
5
Ловато
5
Ловато
23
Гьембер
27
Пьероцци
59
Дзаноли
59
Дзаноли
27
Пьероцци
19
Башич
20
Кастанос
20
Кастанос
19
Башич
10
Самбья
21
Мартегани
21
Мартегани
10
Самбья
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
4
Хейсен
4
Хейсен
7
Пеллегрини
21
Дибала
10
Ауа
10
Ауа
21
Дибала
Остались в запасе
Салернитана
Рома
19
Винченцо Фьорилло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Салернитана - Рома
2
3
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
12
Офсайды
3
4
Количество передач
364
619
Сейвы
0
6
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.57
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Ареки
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