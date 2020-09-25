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Антонио Кандрева
Новости
Антонио Кандрева - новости
Завершил карьеру
28 февраля 1987 (39), Рим
#87 | Полузащитник
181 см | 72 кг
Италия
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Публикации
Видео
«Сампдория» подписала Кандреву. В видеопрезентации он официант Квальяреллы
2020.09.25 21:48
TMW: Кандрева подпишет трехлетний контракт с «Сампдорией»
2020.09.24 18:32
1
15 разных футболистов забили последние 15 голов сборной Италии
2019.03.24 09:59
1
«Интер» хочет обменять Кандреву на Бальде Кейта
2018.08.07 11:42
2
Стюарду, которого травмировал Кандрева, удалили селезенку
2018.04.14 06:27
2
Агент: «Кандрева был близок к переходу в «Челси»
2018.02.17 09:31
Кандрева списал поражение «Интера» на невезение
2017.12.28 09:42
1
Кандрева – лидер всех топ-чемпионатов по количеству острых передач в этом сезоне
2017.12.22 14:44
1
В Италии сообщили, что Кандрева, которым интересовался «Челси», договорился о продлении контракта с «Интером»
2017.12.16 18:45
Кандрева ждет стыковых матчей сборной Италии
2017.10.10 07:44
«Интер» готов отпустить Кандреву в «Челси» за 27 миллионов
2017.08.19 12:59
2
В «Интере» рассчитывают на Кандреву и Перишича
2017.08.04 10:41
«Челси» хочет купить этим летом Кандреву
2017.07.24 00:36
3
Кандрева разочарован частыми сменами тренерского штаба в «Интере»
2017.05.22 10:16
1
«Интер» отверг предложение «Челси» по Кандреве
2017.01.31 22:18
Серия А. «Интер» одержал победу над «Сассуоло»
2016.12.18 16:24
Кандрева: «Интер» будет бороться за чемпионство»
2016.08.04 12:28
Фото
Кандрева стал игроком «Интера»
2016.08.03 19:10
2
Кандрева: «Всегда хотел играть за «Интер»
2016.08.03 11:59
1
В среду Кандрева пройдет медобследование в «Интере»
2016.08.03 09:55
Кандрева: «Я почти игрок «Интера»
2016.07.30 01:55
2
«Интер» согласился заплатить за Кандреву 25 миллионов
2016.07.28 12:01
Агент: «Ждем, когда «Лацио» и «Интер» договорятся о переходе Кандревы»
2016.07.23 01:45
Кандрева входит в трансферные планы «Челси»
2016.07.13 06:30
1
Кандрева заинтересовал «Милан»
2016.07.12 22:34
Кандрева сменит «Лацио» на «Наполи»
2016.07.09 11:40
В «Челси» нацелились на Кандреву
2016.07.08 06:16
1
«Наполи» близок к приобретению Кандревы за 23 миллиона
2016.07.07 14:29
«Интер» готов отдать «Лацио» за Кандреву 20 миллионов
2016.07.04 11:46
Де Росси и Кандрева пропустят матч против Германии
2016.06.29 14:51
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