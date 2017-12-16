В Италии сообщили, что Кандрева, которым интересовался «Челси», договорился о продлении контракта с «Интером»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева достиг договоренности с миланцами о продлении контракта. Нынешнее соглашение 30-летнего игрока, рассчитанное до июня 2020 года, будет пролонгировано еще на сезон.

Ранее СМИ связывали хавбека с возможным переходом в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что подписание нового договора состоится на следующей неделе.

Кандрева перешел в «Интер» из «Лацио» летом 2016 года за 22 миллиона евро. В текущей кампании он провел 16 матчей. отметившись семью результативными передачами.