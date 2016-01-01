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    TMW: Кандрева подпишет трехлетний контракт с «Сампдорией»

    Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева согласовал контракт с «Сампдорией», передает Tuttomercatoweb.

    Итальянец подпишет с генуэзцами трехлетний контракт с опцией продления еще на год. Зарплата Кандревы вместе с бонусами составит более 2 миллионов евро.

    Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Сампдория» заплатит за футболиста 2,5 миллиона евро.

    • Кандрева выступал за «Интер» с 2016 года.
    • Он провел во всех турнирах 151 матч, забив 18 голов и и отдав 31 голевую передачу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9987

      Skull_Boy 42 минуты назад

      Заодно Д’Амброзио пусть забирают

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