TMW: Кандрева подпишет трехлетний контракт с «Сампдорией»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева согласовал контракт с «Сампдорией», передает Tuttomercatoweb.

Итальянец подпишет с генуэзцами трехлетний контракт с опцией продления еще на год. Зарплата Кандревы вместе с бонусами составит более 2 миллионов евро.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Сампдория» заплатит за футболиста 2,5 миллиона евро.