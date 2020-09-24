TMW: Кандрева подпишет трехлетний контракт с «Сампдорией»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева согласовал контракт с «Сампдорией», передает Tuttomercatoweb.
Итальянец подпишет с генуэзцами трехлетний контракт с опцией продления еще на год. Зарплата Кандревы вместе с бонусами составит более 2 миллионов евро.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Сампдория» заплатит за футболиста 2,5 миллиона евро.
- Кандрева выступал за «Интер» с 2016 года.
- Он провел во всех турнирах 151 матч, забив 18 голов и и отдав 31 голевую передачу.
Источник: Tuttomercatoweb