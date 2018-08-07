«Интер» хочет обменять Кандреву на Бальде Кейта

Руководство «Интера» ведет переговоры с «Монако» относительно трансфера нападающего Бальде Кейта. Взамен итальянцы предлагают своего полузащитника Антонио Кандреву.

23-летний форвард год назад выступал в Серии А. Он играл в составе «Лацио», откуда перешел в «Монако».

«Интер» предлагает взять футболиста в аренду на год с правом выкупа следующим летом. На таких же условиях предлагается оформить переход Кандревы.