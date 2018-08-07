Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Интер» хочет обменять Кандреву на Бальде Кейта

    Руководство «Интера» ведет переговоры с «Монако» относительно трансфера нападающего Бальде Кейта. Взамен итальянцы предлагают своего полузащитника Антонио Кандреву.

    23-летний форвард год назад выступал в Серии А. Он играл в составе «Лацио», откуда перешел в «Монако».

    «Интер» предлагает взять футболиста в аренду на год с правом выкупа следующим летом. На таких же условиях предлагается оформить переход Кандревы.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2018 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 7 августа 2018, 12:25

      Бред - отдавать стабильного Кандреву вместо никак не могущего заиграть на стабильном уровне Кейта.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > MORd0R 7 августа 2018, 18:46

      Насмешил. Кандрева так то подносчик снарядов для Икарди, да и ещё работоспособный мама не горюй (один из). А что показал "мешок" Бальде, выражаясь твоей терминологией? Ни на ЧМ, ни в Монако, ни в Лацио до этого стабильностью не отличался.

      Особенно интересно про конкуренцию в атакующей линии Монако.)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11