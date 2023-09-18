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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Торино
Салернитана - Торино: обзор матча 18 сентября 2023
Салернитана
18.09.2023, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 3
Завершен
Торино
15'
А. Буонджорно
41'
Н. Радоньич
50'
Н. Радоньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Торино
87'
Замена
Г. Гинейтис
️️️️
С. Риччи
87'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Д. Сапата
Желтая карточка
Ф. Фасио
81'
78'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Н. Радоньич
78'
Замена
К. Линетти
️️️️
Д. Сек
74'
Желтая карточка
П. Схюрс
68'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Р. Белланова
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Д. Брадарич
68'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
М. Леговски
67'
50'
ГОЛ! 0:3!
Н. Радоньич
Пас отдал
Р. Белланова
46'
Желтая карточка
Р. Белланова
Замена
А. Мартегани
️️️️
Э. Бохинен
46'
Замена
Л. Чауна
️️️️
Э. Ботхейм
46'
Желтая карточка
Н. Гьембер
43'
41'
ГОЛ! 0:2!
Н. Радоньич
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Буонджорно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Матеуш Леговски
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
77
Андрес Сфаит
АП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Торино
22
Matteo Brezzo
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Очоа
5
Ловато
23
Гьембер
5
Пирола
6
Брадарич
2
Маццокки
6
Леговски
32
Бохинен
87
Кандрева
77
Кабрал
22
Ботхейм
3-3-1-2-1
32
Милинкович-Савич
16
Белланова
4
Схюрс
4
Буонджорно
19
Лазаро
61
Тамез
15
Родригес
21
Риччи
19
Сек
28
Радоньич
91
Сапата
6
Брадарич
17
Фасио
17
Фасио
6
Брадарич
6
Леговски
20
Кастанос
20
Кастанос
6
Леговски
32
Бохинен
21
Мартегани
21
Мартегани
32
Бохинен
22
Ботхейм
17
Чауна
17
Чауна
22
Ботхейм
16
Белланова
2
Соппи
2
Соппи
16
Белланова
21
Риччи
66
Гинейтис
66
Гинейтис
21
Риччи
19
Сек
17
Линетти
17
Линетти
19
Сек
28
Радоньич
14
Карамо
14
Карамо
28
Радоньич
91
Сапата
9
Пеллегри
9
Пеллегри
91
Сапата
Остались в запасе
Салернитана
Торино
19
Винченцо Фьорилло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
22
Matteo Brezzo
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Остались в запасе
22
Matteo Brezzo
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Салернитана - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
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