Павел Баранов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Баранов
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Имя
|Павел
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Баранов
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -57'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)