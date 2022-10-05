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    Павел Баранов - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Павел
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Баранов
    Команда Велес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 мая 1999 (23 года)
    Рост 178
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -57' Звезда (Санкт-Петербург) 2:0 Велес (Москва)
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