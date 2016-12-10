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Мигель Фланьо
Статистика
Мигель Фланьо - статистика
Завершил карьеру
19 августа 1984 (42), Памплона
#4 | Защитник
177 см | 73 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
12
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
0 : 3
10.12.2016
Барселона
1' - 46'
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3 : 1
04.12.2016
Осасуна
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 3
27.11.2016
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
2 : 0
21.11.2016
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
0 : 1
05.11.2016
Алавес
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
1 : 1
30.10.2016
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1 : 2
21.10.2016
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
2 : 3
17.10.2016
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2 : 2
01.10.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
3 : 1
25.09.2016
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
5 : 2
10.09.2016
Осасуна
1' - 90'
17'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 2
27.08.2016
Реал Сосьедад
1' - 90'
20'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 1
19.08.2016
Осасуна
1' - 90'
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