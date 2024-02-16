Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
Команды
Ленинградец
Игорь Школик
Трансферы
€ 350 тыс
Игорь Школик - трансферы
Ленинградец
9 января 2001 (24), Архангельск
#20 | Полузащитник
178 см
Россия
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.02.24 / 24.01.25
Динамо
Динамо Мн
Свободный агент
08.07.22 / 30.06.23
Динамо
Нефтехимик
Аренда
01.07.21 / 30.06.22
Динамо
Ротор
Аренда
01.08.20 / 16.02.24
Динамо-2
Динамо
?
Архив
