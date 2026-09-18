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€ 300 тыс

Игорь Школик - статистика

СКА-Хабаровск
9 января 2001 (25), Архангельск
#20 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Сочи
1 : 1
18.09.2026
СКА-Хабаровск
57' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Красное Знамя
0 : 4
09.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 77'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Ленинградец
3 : 2
05.09.2026
СКА-Хабаровск
58' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
30.08.2026
Торпедо
61' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ленинградец
9
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Сибирь
4 : 1
10.05.2026
Ленинградец
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Ленинградец
1 : 1
03.05.2026
Иртыш
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Родина-2
3 : 4
26.04.2026
Ленинградец
Был в запасе
41'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
19.04.2026
Ленинградец
1' - 88'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ленинградец
3 : 2
12.04.2026
Текстильщик
1' - 78'
2'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Волгарь
3 : 0
08.04.2026
Ленинградец
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Ленинградец
1 : 0
04.04.2026
Калуга
1' - 71'
58'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Машук-КМВ
0 : 0
29.03.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Иртыш
1 : 2
15.03.2026
Ленинградец
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Ленинградец
0 : 0
08.03.2026
Родина-2
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ленинградец
2 : 1
01.03.2026
Велес
1' - 87'
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