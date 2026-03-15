Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иртыш - Ленинградец: обзор матча 15 марта 2026

Иртыш
15.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
1 : 2
Завершен
Ленинградец
63' Б. Билалов
48' А. Кулишев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Иртыш - Ленинградец
Завершен
Желтая карточка
Азнаур Герюгов
84'
Замена
Роман Янушковский ️️️️➡️️ Азнаур Герюгов
80'
79'
Замена
️️️️➡️️ Артем Кулишев
70'
Замена
️️️️➡️️ Артемий Укомский
Замена
️️️️➡️️ Никита Дорофеев
67'
64'
Замена
Артем Гуренко ️️️️➡️️ Матвей Першин
64'
Замена
️️️️➡️️ Данила Емельянов
ГОЛ! 1:1! Билал Билалов
63'
48'
ГОЛ! 0:1! Артем Кулишев
Желтая карточка
Никита Дорофеев
37'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
16
Андрей Савин
ВР
44
Булат Садыков
ЛЗ
8
Артемий Малеев
ЛЗ
15
Матвей Жустьев
ЛЗ
18
Илья Крылов
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
11
Александр Смирнов
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ЛП
89
Никита Дорофеев
ЦП
23
Никита Жустьев
ПП
77
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Ленинградец
77
Денис Щербицкий
ВР
10
Михаил Горелишвили
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЛЗ
79
Тимофей Данилов
ЛЗ
88
Владислав Левин
ПЗ
2
Сергей Николаев
ПЗ
22
Артем Гуца
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЛП
9
Матвей Першин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПП
7
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Иртыш
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
12
Данил Казанцев
ЦЗ
10
Роман Янушковский
ЦЗ
81
Артур Янгаев
ЦЗ
59
Владислав Янченко
ЦЗ
25
Платон Раздымаха
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
17
Артур Шлеермахер
ЦЗ
5
Artem Dzhikia
ЦЗ
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
Ленинградец
18
Артем Гуренко
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
77
Максим Бачинский
ЦЗ
3-2-3-1
16
Савин
19
Устинов
44
Садыков
8
Малеев
15
Жустьев
11
Смирнов
7
Герюгов
89
Дорофеев
23
Жустьев
77
Билалов
3-2-3-1
77
Щербицкий
2
Николаев
10
Горелишвили
44
Калугин
22
Гуца
79
Данилов
32
Кулишев
9
Першин
99
Емельянов
7
Укомский
7
Герюгов
10
Янушковский
10
Янушковский
7
Герюгов
59
Янченко
59
Янченко
17
Шлеермахер
17
Шлеермахер
9
Першин
18
Гуренко
18
Гуренко
9
Першин
20
Школик
20
Школик
Остались в запасе
Иртыш
Ленинградец
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
12
Данил Казанцев
ЦЗ
81
Артур Янгаев
ЦЗ
25
Платон Раздымаха
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
5
Artem Dzhikia
ЦЗ
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
77
Максим Бачинский
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
12
Данил Казанцев
ЦЗ
81
Артур Янгаев
ЦЗ
25
Платон Раздымаха
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
5
Artem Dzhikia
ЦЗ
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
Остались в запасе
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
13
Даниил Душевский
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
77
Максим Бачинский
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Иртыш - Ленинградец
2
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
5
12
Офсайды
2
3
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
3
Информация о матче
Стадион:
Красная Звезда
Новости команд
Все
Иртыш
Ленинградец
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня, 22:53
4
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.15
30 мая, 08:50
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая, 08:44
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая, 09:09
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня, 22:53
4
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая, 08:44
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая, 08:43
«Машук-КМВ» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 3.05
7 апреля, 10:12
«Велес» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.65
28 марта, 09:37
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.15
30 мая, 08:50
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая, 09:09
«Волгарь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
7 апреля, 10:25
«Машук-КМВ» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.68
28 марта, 09:34
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Иртыш
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Иртыш
0 : 0
17.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 2
10.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Ленинградец
0 : 5
17.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Сибирь
4 : 1
10.05.2026
Ленинградец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 