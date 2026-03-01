Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ленинградец - Велес: обзор матча 01 марта 2026

Ленинградец
01.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
2 : 1
Завершен
Велес
51' А. Кулишев (П) 75' А. Кулишев
71' С. Николаев (АГ)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ленинградец - Велес
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Игорь Школик
87'
ГОЛ! 2:1! Артем Кулишев
75'
71'
Замена
Карим Гираев ️️️️➡️️ Захар Тарасенко
71'
ГОЛ в свои ворота! 1:1! Сергей Николаев
Замена
Артем Гуренко ️️️️➡️️ Матвей Першин
69'
Замена
Данила Емельянов ️️️️➡️️ Владислав Левин
69'
Желтая карточка
Матвей Першин
65'
58'
Замена
Владислав Галкин ️️️️➡️️ Ионафан Сапожников
ГОЛ с пенальти! 1:0! Артем Кулишев
51'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
77
Денис Щербицкий
ВР
79
Тимофей Данилов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЛЗ
88
Владислав Левин
ЛЗ
13
Даниил Душевский
ПЗ
22
Артем Гуца
ПЗ
2
Сергей Николаев
ПЗ
32
Артем Кулишев
ЛП
9
Матвей Першин
ЦП
20
Игорь Школик
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Велес
1
Расул Мицаев
ВР
54
Кирилл Кистенев
ЛЗ
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЛЗ
6
Юрий Завезен
ПЗ
18
Владислав Волков
ПЗ
17
Павел Котовенко
ПЗ
97
Александр Шубин
ЛП
8
Захар Тарасенко
ЦП
14
Ионафан Сапожников
ПП
77
Олег Смирнов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Ленинградец
69
Данила Козлов
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
10
Михаил Горелишвили
ЦЗ
18
Артем Гуренко
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
7
Артемий Укомский
ЦЗ
Велес
87
Иван Никин
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
76
Илья Купцов
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
90
Владислав Галкин
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
3-2-3-1
77
Щербицкий
22
Гуца
79
Данилов
44
Калугин
88
Левин
2
Николаев
32
Кулишев
9
Першин
20
Школик
77
Бачинский
3-2-3-1
1
Мицаев
18
Волков
54
Кистенев
18
Сергеев
17
Котовенко
5
Колосков
14
Сапожников
8
Тарасенко
97
Шубин
77
Смирнов
69
Козлов
69
Козлов
88
Левин
99
Емельянов
99
Емельянов
88
Левин
9
Першин
18
Гуренко
18
Гуренко
9
Першин
7
Укомский
7
Укомский
8
Тарасенко
9
Гираев
9
Гираев
8
Тарасенко
Котов
88
Ковальков
88
Ковальков
Котов
14
Сапожников
90
Галкин
90
Галкин
14
Сапожников
Остались в запасе
Ленинградец
Велес
55
Николай Суханов
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
10
Михаил Горелишвили
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
87
Иван Никин
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
76
Илья Купцов
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
55
Николай Суханов
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ЦЗ
8
Андрей Выскребенцев
ЦЗ
10
Михаил Горелишвили
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
Остались в запасе
87
Иван Никин
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
76
Илья Купцов
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Ленинградец - Велес
1
1
Всего ударов по воротам
3
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
11
15
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Крайнов (Тверь)
Стадион:
Рощино Арена
Новости команд
Все
Ленинградец
Велес
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая, 08:59
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.15
30 мая, 08:50
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая, 09:09
«Сибирь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2
26 мая, 08:47
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.15
30 мая, 08:50
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая, 09:09
«Волгарь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
7 апреля, 10:25
«Машук-КМВ» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.68
28 марта, 09:34
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая, 08:59
«Сибирь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2
26 мая, 08:47
«Краснодар» продаст защитника «Ахмату»
21 апреля, 09:23
3
Во Второй лиге вратарь забил со своей половины поля и отпраздновал с мамой
19 апреля, 15:59
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Ленинградец
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Ленинградец
0 : 5
17.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Сибирь
4 : 1
10.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Иртыш
0 : 0
17.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волгарь
0 : 0
10.05.2026
Велес
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 