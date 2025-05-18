Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Kornelius Hansen - статистика

Завершил карьеру
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алмере Сити
30
2
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.05.2025
Фортуна
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Алмере Сити
0 : 3
10.05.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Алмере Сити
0 : 0
27.04.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
2 : 1
19.04.2025
Алмере Сити
1' - 90'
9'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
ПСВ
5 : 0
12.04.2025
Алмере Сити
1' - 75'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Алмере Сити
2 : 2
05.04.2025
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
0 : 2
29.03.2025
Алмере Сити
1' - 83'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.03.2025
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Твенте
1 : 0
09.03.2025
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Алмере Сити
0 : 1
02.03.2025
Аякс
1' - 83'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
2 : 1
22.02.2025
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
НЕК
2 : 2
16.02.2025
Алмере Сити
1' - 90'
74'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
0 : 1
09.02.2025
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
1 : 4
02.02.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Алмере Сити
0 : 2
19.01.2025
Хераклес
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
0 : 0
12.01.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Алмере Сити
3 : 0
21.12.2024
Херенвен
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Аякс
3 : 0
15.12.2024
Алмере Сити
73' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Алмере Сити
1 : 3
08.12.2024
Утрехт
60' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НАК Бреда
1 : 0
30.11.2024
Алмере Сити
56' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
23.11.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Алмере Сити
1 : 4
10.11.2024
Фейеноорд
1' - 65'
8'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
03.11.2024
Алмере Сити
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Алмере Сити
1 : 0
25.10.2024
НЕК
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
2 : 2
19.10.2024
Алмере Сити
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Алмере Сити
0 : 1
04.10.2024
Виллем II
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Зволле
1 : 0
29.09.2024
Алмере Сити
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Алмере Сити
0 : 5
22.09.2024
Твенте
1' - 76'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
0 : 0
15.09.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Алмере Сити
1 : 1
31.08.2024
Гронинген
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Алмере Сити
1 : 7
24.08.2024
ПСВ
1' - 90'
57'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Фортуна
3 : 0
16.08.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Алмере Сити
0 : 1
10.08.2024
АЗ Алкмаар
1' - 81'
Главные новости
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
22:41
2
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
22:19
4
Реакция Мостового на очередное удаление Максименко
21:53
5
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
21:30
2
Семак прокомментировал упущенную победу «Зенита» над «Ростовом»
20:55
23
Бывший президент «Спартака» назвал игру команды цирком
20:43
13
Лапочкин оценил удаление Максименко с «Акроном»
20:37
5
РПЛ. «Зенит» в Петербурге потерял очки с «Ростовом» (2:2)
20:28
152
Максименко двумя словами прокомментировал свое удаление с «Акроном»
20:15
7
Умяров высказался о претензиях к Глушенкову после матча сборной России
19:34
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+