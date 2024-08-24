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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - ПСВ
Алмере Сити - ПСВ: обзор матча 24 августа 2024
Алмере Сити
24.08.2024, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
1 : 7
Завершен
ПСВ
57'
K. Hansen
10'
Г. Тил
15'
Л. де Йонг
65'
К. Дриух
71'
М. Тилльман
78'
T. Barbet (АГ)
83'
И. Лосано
90'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - ПСВ
90'
ГОЛ! 1:7!
Р. Пепи
Пас отдал
К. Дриух
89'
Замена
M. Bresser
️️️️
Р. Ледесма
83'
ГОЛ! 1:6!
И. Лосано
Пас отдал
Р. Фламинго
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:5!
T. Barbet
Замена
T. Barbet
️️️️
C. Mamengi
75'
Замена
А. Налич
️️️️
А. Бальбоа
75'
73'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
73'
Замена
М. Дамс
️️️️
Ф. Оппегард
71'
ГОЛ! 1:4!
М. Тилльман
Пас отдал
Д. Верман
Замена
E. Poku
️️️️
Ф. Маттоир
66'
Замена
J. Puriel
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
66'
65'
ГОЛ! 1:3!
К. Дриух
Пас отдал
И. Лосано
62'
Замена
К. Дриух
️️️️
Н. Ланг
Желтая карточка
А. Бальбоа
60'
ГОЛ! 1:2!
K. Hansen
Пас отдал
Й. Ритместер ван де Камп
57'
37'
Желтая карточка
Г. Тил
15'
ГОЛ! 0:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Верман
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Тил
Пас отдал
Н. Ланг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
6
Стийе Ресинк
(К)
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
34
Jaden Pinas
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
30
Jay Kuiper
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
40
Marley Dors
ЦП
17
Emanuel Poku
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
32
Маттео Дамс
ЦЗ
33
Michael Bresser
ЦЗ
22
Emmanuel van de Blaak
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
9
Jesper Uneken
ЦФ
2-5-3
25
Баккер
19
Загаритис
3
Якобс
39
Ритместер ван де Камп
16
Бальбоа
6
Ресинк
35
20
24
Маттоир
25
17
3-2-3-2
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
22
Оппегард
25
Верман
70
Ланг
11
Лосано
10
Тилльман
20
Тил
26
де Йонг
37
Ледесма
25
22
22
25
16
Бальбоа
7
Налич
7
Налич
16
Бальбоа
24
Маттоир
17
17
24
Маттоир
35
37
37
35
22
Оппегард
32
Дамс
32
Дамс
22
Оппегард
37
Ледесма
33
33
37
Ледесма
70
Ланг
24
Дриух
24
Дриух
70
Ланг
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
Остались в запасе
Алмере Сити
ПСВ
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
34
Jaden Pinas
ЦЗ
30
Jay Kuiper
ЦЗ
40
Marley Dors
ЦП
Главный тренер
Алекс Пастоор
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Emmanuel van de Blaak
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
9
Jesper Uneken
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
34
Jaden Pinas
ЦЗ
30
Jay Kuiper
ЦЗ
40
Marley Dors
ЦП
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Emmanuel van de Blaak
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
9
Jesper Uneken
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Алмере Сити - ПСВ
1
1
Всего ударов по воротам
3
20
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
9
Нарушения
10
6
Офсайды
0
2
Количество передач
221
640
Сейвы
5
0
Точность передач %
65
87
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
19
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.99
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
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