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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Твенте
Алмере Сити - Твенте: обзор матча 22 сентября 2024
Алмере Сити
22.09.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
0 : 5
Завершен
Твенте
9'
С. Стейн
45+1'
С. Стейн
55'
С. Ламмерс
73'
Р. ван Вольфсвинкел
75'
А. Салах-Эддин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Твенте
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
В. Загаритис
86'
Замена
Ф. Маттоир
️️️️
K. Hansen
76'
Замена
А. Карбонель
️️️️
А. Тахири
76'
75'
ГОЛ! 0:5!
А. Салах-Эддин
Пас отдал
М. Хилгерс
73'
ГОЛ! 0:4!
Р. ван Вольфсвинкел
72'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
Б. ван Рой
63'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. ван Берген
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
Т. Хайе
57'
Замена
Й. Ритместер ван де Камп
️️️️
Б. Гийом
57'
55'
ГОЛ! 0:3!
С. Ламмерс
Пас отдал
А. Салах-Эддин
46'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Д. Ротс
46'
Замена
М. Влап
️️️️
К. Эйтинг
46'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
М. Брюнс
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Стейн
Желтая карточка
Т. Хайе
44'
39'
Желтая карточка
К. Эйтинг
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Стейн
Пас отдал
Б. ван Рой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
27
Тома Робине
(К)
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Твенте
1
Ларс Уннершталь
(К)
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
44
Юри Регер
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
24
Файз Маттоир
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Твенте
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
3-3-1-3
25
Баккер
19
Загаритис
4
Лоуренс
14
Висус
20
19
Хайе
8
Тахири
28
Кадиль
9
Гийом
27
Робине
17
4-1-1-2-2
1
Уннершталь
28
ван Рой
2
Хилгерс
38
Брюнс
5
Салах-Эддин
6
Эйтинг
44
Регер
11
Ротс
14
Стейн
29
Ламмерс
7
ван Берген
19
Загаритис
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
19
Загаритис
9
Гийом
39
Ритместер ван де Камп
39
Ритместер ван де Камп
9
Гийом
8
Тахири
6
Карбонель
6
Карбонель
8
Тахири
19
Хайе
35
35
19
Хайе
17
24
Маттоир
24
Маттоир
17
28
ван Рой
5
Куйперс
5
Куйперс
28
ван Рой
6
Эйтинг
14
Влап
14
Влап
6
Эйтинг
11
Ротс
47
Лтайеф
47
Лтайеф
11
Ротс
7
ван Берген
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
7
ван Берген
38
Брюнс
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
38
Брюнс
Остались в запасе
Алмере Сити
Твенте
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Алмере Сити - Твенте
1
1
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
5
Офсайды
0
1
Количество передач
320
511
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.4
1.53
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Richard Martens, Netherlands
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
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