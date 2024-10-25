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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - НЕК
Алмере Сити - НЕК: обзор матча 25 октября 2024
Алмере Сити
25.10.2024, пятница, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
1 : 0
Завершен
НЕК
79'
Т. Оувеян (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - НЕК
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
85'
Замена
Д. Якобс
️️️️
H. Akujobi
85'
82'
Замена
Л. Шоне
️️️️
В. ван Крой
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Оувеян
79'
Замена
Ф. Маттоир
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
72'
Замена
K. Hansen
️️️️
Ж. Кадиль
71'
Замена
А. Карбонель
️️️️
А. Тахири
65'
58'
Замена
С. Хансен
️️️️
B. Önal
58'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
S. Ouaissa
46'
Замена
К. Вердонк
️️️️
Б. Перейра
Желтая карточка
Т. Хайе
45'
40'
Желтая карточка
Б. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
27
Тома Робине
(К)
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
19
Başar Önal
ЦФ
25
Sami Ouaissa
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Алмере Сити
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
НЕК
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
22
Сонтье Хансен
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
3-5-1-1
25
Баккер
19
Загаритис
14
Висус
22
39
Ритместер ван де Камп
35
8
Тахири
19
Хайе
20
28
Кадиль
27
Робине
4-1-1-1-3
22
Руфс
18
Перейра
17
Нуйтинк
4
Маркес
2
Оувеян
4
Худемакерс
24
Сано
32
ван Крой
9
Огава
25
19
20
3
Якобс
3
Якобс
20
39
Ритместер ван де Камп
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
39
Ритместер ван де Камп
8
Тахири
6
Карбонель
6
Карбонель
8
Тахири
28
Кадиль
17
17
28
Кадиль
35
24
Маттоир
24
Маттоир
35
18
Перейра
24
Вердонк
24
Вердонк
18
Перейра
32
ван Крой
20
Шоне
20
Шоне
32
ван Крой
19
22
Хансен
22
Хансен
19
25
10
Гонсалес
10
Гонсалес
25
Остались в запасе
Алмере Сити
НЕК
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
Остались в запасе
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Алмере Сити - НЕК
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
16
13
Офсайды
1
1
Количество передач
365
412
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.33
1.75
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Alex Bos, Netherlands
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
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