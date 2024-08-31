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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Гронинген
Алмере Сити - Гронинген: обзор матча 31 августа 2024
Алмере Сити
31.08.2024, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
1 : 1
Завершен
Гронинген
8'
Б. Гийом
67'
Л. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Гронинген
85'
Замена
Т. Остинг
️️️️
Т. ван Берген
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
В. Загаритис
85'
Замена
G. Beaumont
️️️️
А. Бальбоа
84'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Ф. Маттоир
71'
67'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бакуна
Пас отдал
М. Персман
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Б. Гийом
67'
65'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
R. Postema
65'
Замена
W. Prins
️️️️
Ф. Стам
60'
Желтая карточка
М. Персман
53'
Желтая карточка
Ф. Стам
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Т. Робине
46'
Желтая карточка
H. Akujobi
18'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гийом
Пас отдал
Т. Робине
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
27
Тома Робине
(К)
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
8
Tika de Jonge
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Romano Postema
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Алмере Сити
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
36
Guus Beaumont
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Гронинген
21
Hidde Jurjus
ВР
24
Dirk Baron
ВР
2
Wouter Prins
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
21
Fofin Turay
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
3-3-4
25
Баккер
19
Загаритис
3
Якобс
14
Висус
20
16
Бальбоа
39
Ритместер ван де Камп
9
Гийом
17
24
Маттоир
27
Робине
4-3-1-2
1
Вессен
5
Ренте
3
Стам
14
43
Персман
10
Бакуна
8
Хове
8
10
Валенте
26
ван Берген
11
24
Маттоир
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
24
Маттоир
16
Бальбоа
36
36
16
Бальбоа
19
Загаритис
35
35
19
Загаритис
27
Робине
28
Кадиль
28
Кадиль
27
Робине
9
Гийом
15
Провиденсе
15
Провиденсе
9
Гийом
3
Стам
2
2
3
Стам
11
9
Виллумссон
9
Виллумссон
11
26
ван Берген
25
Остинг
25
Остинг
26
ван Берген
Остались в запасе
Алмере Сити
Гронинген
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
21
Hidde Jurjus
ВР
24
Dirk Baron
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
7
Руй Мендеш
ПВ
21
Fofin Turay
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
Остались в запасе
21
Hidde Jurjus
ВР
24
Dirk Baron
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
7
Руй Мендеш
ПВ
21
Fofin Turay
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Алмере Сити - Гронинген
1
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
14
Офсайды
2
1
Количество передач
223
612
Сейвы
1
1
Точность передач %
62
82
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.49
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Главный судья:
Martijn Vos, Netherlands
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
Новости команд
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