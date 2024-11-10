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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Фейеноорд
Алмере Сити - Фейеноорд: обзор матча 10 ноября 2024
Алмере Сити
10.11.2024, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
1 : 4
Завершен
Фейеноорд
8'
K. Hansen
3'
Х. Ин Бом
10'
Р. Зерруки
70'
Т. Белен
78'
А. Хадж Мусса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Фейеноорд
Желтая карточка
А. Налич
88'
83'
Замена
Ф. Гонсалес
️️️️
Г. Смал
Замена
Ф. Маттоир
️️️️
Т. Хайе
81'
Замена
А. Налич
️️️️
Ж. Кадиль
81'
78'
ГОЛ! 1:4!
А. Хадж Мусса
Пас отдал
Р. Зерруки
70'
ГОЛ! 1:3!
Т. Белен
68'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
З. Редмонд
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
K. Hansen
65'
61'
Замена
Т. Белен
️️️️
Г. Траунер
61'
Замена
Д. Захиэль
️️️️
Х. Ин Бом
61'
Замена
C. Nadje
️️️️
К. Тимбер
Замена
C. Mamengi
️️️️
Р. Висус
56'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Д. Лоуренс
56'
Желтая карточка
Р. Висус
20'
10'
ГОЛ! 1:2!
Р. Зерруки
Пас отдал
Д. Ганцко
ГОЛ! 1:1!
K. Hansen
8'
3'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ин Бом
Пас отдал
И. Пайшао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
(К)
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
25
Amoah Foah-Sam
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
36
Guus Beaumont
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
28
Tim Receveur
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
Фейеноорд
1
Пламен Андреев
ВР
37
Mannou Berger
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
7
Аймен Слити
ЦФ
4-4-1-1
25
Баккер
19
Загаритис
3
Якобс
14
Висус
4
Лоуренс
20
39
Ритместер ван де Камп
8
Тахири
19
Хайе
28
Кадиль
17
4-3-1-2
1
Велленройтер
26
Рид
17
Ганцко
18
Траунер
5
Смал
6
Зерруки
16
Ин Бом
23
Тимбер
14
Пайшао
17
Редмонд
23
Хадж Мусса
28
Кадиль
7
Налич
7
Налич
28
Кадиль
4
Лоуренс
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
4
Лоуренс
17
15
Провиденсе
15
Провиденсе
17
19
Хайе
24
Маттоир
24
Маттоир
19
Хайе
14
Висус
25
25
14
Висус
5
Смал
16
Гонсалес
16
Гонсалес
5
Смал
18
Траунер
3
Белен
3
Белен
18
Траунер
16
Ин Бом
8
Захиэль
8
Захиэль
16
Ин Бом
23
Тимбер
18
18
23
Тимбер
17
Редмонд
17
Иванушец
17
Иванушец
17
Редмонд
Остались в запасе
Алмере Сити
Фейеноорд
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
25
Amoah Foah-Sam
ЦЗ
36
Guus Beaumont
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
28
Tim Receveur
ЦП
Главный тренер
Алекс Пастоор
1
Пламен Андреев
ВР
37
Mannou Berger
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
7
Аймен Слити
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
25
Amoah Foah-Sam
ЦЗ
36
Guus Beaumont
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
28
Tim Receveur
ЦП
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
37
Mannou Berger
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
7
Аймен Слити
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Алмере Сити - Фейеноорд
2
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
9
Нарушения
14
5
Офсайды
1
4
Количество передач
268
537
Сейвы
7
3
Точность передач %
66
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.84
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Marc Nagtegaal, Netherlands
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
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