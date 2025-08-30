Введите ваш ник на сайте
РПЛ
Матчи
Новости
Новости
Англия. АПЛ
Команды
Ньюкасл
Ник Вольтемаде
Трансферы
€ 65 млн
Ник Вольтемаде - трансферы
Ньюкасл
14 февраля 2002 (23), Бремен
#27 | Нападающий
192 см
Германия
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
30.08.25 / 01.07.31
Штутгарт
Ньюкасл
75 млн €
01.07.24 / 30.08.25
Вердер
Штутгарт
Свободный агент
30.08.22 / 30.06.23
Вердер
Эльверсберг
Аренда
Главные новости
Спецпроект
Помните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
3
Краснодарский бомбардир перешел в ЦСКА, «Зенит» переманивает спартаковца, Слишкович близок к возвращению в РПЛ и другие новости
00:40
Гасилин – о готовящемся трансфере Денисова из «Спартака» в «Зенит»: «Тяжело переходить из середняка в топ-клуб»
00:05
2
Сафонов намекнул, что сыграет в 3-м матче «ПСЖ» подряд
Вчера, 23:29
Топ-3 игрока сезона РПЛ по версии Быстрова
Вчера, 23:01
Селюк назвал тренера, который приведет «Спартак» к чемпионству: «Нет никаких сомнений»
Вчера, 22:47
1
«Краснодар» может потратить 5 миллионов на воспитанника «Зенита»
Вчера, 22:27
1
Салаха вернули в состав «Ливерпуля»
Вчера, 22:11
Реакция агента на интерес «Спартака» к Саусю
Вчера, 21:34
2
Слишкович прокомментировал информацию о переговорах с «Динамо Мх»
Вчера, 20:44
2
