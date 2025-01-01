Введите ваш ник на сайте
€ 30 млн

Ник Вольтемаде - новости

Ньюкасл
14 февраля 2002 (23), Бремен
#11 | Нападающий
192 см
Германия
Статистика Новости
Худшие летние трансферы 2025 года по версии ESPN – есть сделка из РПЛ
3 сентября
2
Фото «Ньюкасл» купил немца за 85 миллионов
30 августа
2
«Ньюкасл» заменит Исака форвардом за 90 миллионов
28 августа
«Бавария» нашла дублера для Кейна
27 июня
