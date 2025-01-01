Введите ваш ник на сайте
Англия. АПЛ
Ньюкасл
Ник Вольтемаде
€ 30 млн
Ник Вольтемаде - новости
Ньюкасл
14 февраля 2002 (23), Бремен
#11 | Нападающий
192 см
Германия
Новости
Худшие летние трансферы 2025 года по версии ESPN – есть сделка из РПЛ
3 сентября
2
«Ньюкасл» купил немца за 85 миллионов
30 августа
2
«Ньюкасл» заменит Исака форвардом за 90 миллионов
28 августа
«Бавария» нашла дублера для Кейна
27 июня
Роналду опередил Месси по важному показателю
00:45
Раскрыта причина задержки трансфера Джику в «Спартак»
Вчера, 23:55
Кафанов изъявил желание возглавить сборную из СНГ
Вчера, 23:35
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Медину
Вчера, 23:21
1
Реакция Соболева на невызов в сборную России
Вчера, 22:58
1
Роналду достиг отметки в 1200 голевых действий за карьеру
Вчера, 22:45
Карпин сказал, помогут ли подзатыльники игрокам сборной России
Вчера, 22:28
1
«Спартак» подтвердил уход Медины
Вчера, 22:04
2
Роналду остался 1 гол до нового рекорда
Вчера, 21:36
4
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Сьон» в матче с 8 голами
Вчера, 21:00
13
