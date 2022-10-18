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    Ник Вольтемаде - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Ник
    Фамилия Вольтемаде
    Команда Вердер
    Состав Основной
    Родной город Бремен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 2002 (21 год)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльверсберг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 73' -90' Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 0:1 Бохум (Бохум)
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