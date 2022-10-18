Ник Вольтемаде - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Вольтемаде
|Команда
|Вердер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бремен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Вольтемаде
|Команда
|Вердер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бремен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльверсберг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|73' -90'
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|0:1
|Бохум (Бохум)